Valmarecchia, protesta contro l'allevamento Fileni: evento di massa il 19 marzo

| 15:31 - 15 Marzo 2023

I lavori per la realizzazione del nuovo allevamento Fileni.

La petizione online, con appello al presidente della giunta regionale Emilia Romagna Stefano Bonaccini, ha raggiunto quota 11.000 firme. (Vedi notizia). Il comitato Per la Valmarecchia continua la propria mobilitazione contro il nuovo allevamento Fileni alla Cavallara e per domenica 19 marzo ha organizzato una nuova iniziativa, che partirà alle 10.30 con il raduno nella piazzetta di Secchiano. I partecipanti si dirigeranno a piedi verso la Cavallara per un momento conviviale (apertitivo e pranzo al sacco), ma non solo. Il comitato invita i cittadini a partecipare e a portare lenzuoli vecchi per preparare striscioni di protesta. Inoltre ci sarà un flashmob a sorpresa. "Siamo tanti! Siamo arrabbiati ma uniti. La valle è nostra e ce la riprendiamo", è lo slogan dell'iniziativa.