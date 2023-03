Presidente Confguide Rimini: area Anfiteatro rappresenta un'opportunità unica per il turismo

Attualità

Rimini

| 14:47 - 15 Marzo 2023

Marco Torri Presidente Confguide.



Il presidente di Confguide Rimini, Marco Torri, ha accolto con entusiasmo l'annuncio del Comune di Rimini di avviare un'attività di sondaggio archeologico nell'area dell'anfiteatro romano. Secondo Torri, la riapertura di questa zona potrebbe portare grandi benefici turistici alla città, permettendo di rivalutare Rimini come città storica e culturale sulla stessa linea di Ravenna e Urbino.



Torri ha sottolineato la necessità di assegnare i sondaggi archeologici a professionisti esperti in questo campo e ha auspicato che il risultato dei sondaggi possa essere presto reso pubblico. La riapertura dell'area dell'anfiteatro romano potrebbe creare un importante richiamo turistico per Rimini, offrendo un percorso di visita alla Ariminum Romana per tutto l'anno e consentendo di organizzare gite scolastiche da tutta Italia.



Il presidente di Confguide Rimini ha riconosciuto il grande lavoro svolto dall'amministrazione comunale per arricchire l'offerta culturale della città e ha sottolineato la necessità di trovare una soluzione alternativa per il Ceis di Rimini, che attualmente occupa parte dell'area dell'anfiteatro. Torri ha sottolineato che l'area dell'anfiteatro romano rappresenti una ferita ancora aperta nella storia della città, ma ha espresso fiducia che la sua riapertura possa portare grandi benefici per il futuro di Rimini come destinazione turistica.