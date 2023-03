Scontro tra auto e monopattino a Santarcangelo di Romagna: un ferito in ospedale

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 14:30 - 15 Marzo 2023

Il monopattino dopo lo scontro.

Poco prima delle 14:00 di oggi (15 marzo) si è verificato uno scontro tra un'autovettura e un monopattino a Santarcangelo di Romagna. L'incidente è avvenuto in via Ugo Braschi nei pressi del negozio "Tutto Zoo", in seguito al quale il ragazzo 20enne alla guida del monopattino ha riportato diverse lesioni. Le sue condizioni sarebbero gravi.



Secondo le prime informazioni, la causa dell'incidente è ancora al vaglio della Polizia Municipale. La dinamica dell'incidente e la responsabilità dei due veicoli coinvolti restano al vaglio delle autorità competenti. Il 20enne stava transitando sulla via Emilia in direzione Rimini.



Il ragazzo ferito nell'incidente è stato trasportato in ambulanza presso l'Ospedale Bufalini di Cesena per ricevere le cure necessarie.