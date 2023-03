Crisi climatica, l'università di Rimini si interroga in un convegno aperto alla cittadinanza

Ambiente

Rimini

| 14:24 - 15 Marzo 2023

Martedì 28 marzo, dalle 16 alle 19, il Campus di Rimini dell'Università di Bologna (aula 11 Alberti - complesso Alberti in via Q. Sella, 13) ospiterà il convegno "Crisi climatica o problema ecologico? Quale impatto sulla salute e sull’ambiente?", aperto agli studenti di scuole ed università ed alla cittadinanza. L'ingresso è libero, con pre-registrazione richiesta QUI.

Le azioni dell’uomo nel corso dei secoli, hanno prodotto cambiamenti sul clima e sull’ambiente procurando un forte impatto sulla terra che mettono in pericolo anche la stessa sopravvivenza umana. La crisi climatica influisce sia direttamente sia indirettamente, sui cambiamenti ambientali sulla salute e sul benessere delle persone.

Già 40 anni fa Hans Jonas nel suo libro "Il principio responsabilità" evidenziava il problema ecologico e auspicava che l’essere umano avrebbe dovuto lasciare alle future generazioni, l’ambiente, il mondo così come l’aveva trovato.

Papa Francesco nell’enciclica "Laudato si" formula dei principi fondamentali di una etica integrale e condivisa che permetta di impostare in modo corretto il tema della educazione allo sviluppo sostenibile.

Il convegno, promosso dai Club Lions e Leo Club in collaborazione con Almæ Matris Alumni Association, ha carattere divulgativo e si pone l'obiettivo di aprire un dibattito che possa sviluppare conoscenze per una più appropriata formulazione di risposte e proposte per attivare la tutela dell’ambiente con buone prassi, allo scopo di individuare i fattori di rischio e i fattori di protezione utili alla riattivazione delle risorse individuali e di comunità.