Pnrr, siglato protocollo con la Finanza per monitorare le opere dell'Ausl finanziate dal fondo

Attualità

Rimini

| 13:56 - 15 Marzo 2023

La firma del protocollo.

È stato sottoscritto questa mattina (15 marzo) a Ravenna, presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, un protocollo d’intesa tra i Comandanti Provinciali della Guardia di Finanza di Ravenna, Rimini e Forlì e il Direttore Generale dell’Ausl Romagna finalizzato a implementare un tempestivo e periodico flusso informativo verso la Guardia di Finanza, quale forza di polizia economico-finanziaria specializzata nella tutela della spesa pubblica unionale e nazionale, per il monitoraggio e il controllo degli investimenti dell’Azienda Sanitaria eseguiti sui rispettivi territori con risorse del Pnrr e del complementare fondo nazionale.

Con il protocollo sottoscritto oggi il Direttore Generale dell’Ausl Romagna Tiziano Carradori e i Comandanti Provinciali della Guardia di Finanza di Ravenna Colonnello Andrea Mercatili, di Rimini Colonnello Alessandro Coscarelli e di Forlì Colonnello Vito Pulieri hanno inteso affinare e regolamentare la collaborazione inter-istituzionale per rafforzare il presidio di legalità e trasparenza a tutela del corretto impiego delle risorse pubbliche, prevenendo e contrastando ogni condotta illecita che possa incidere sulla corretta e regolare esecuzione degli interventi.

A tal fine, l’accordo formalizzato oggi prevede la comunicazione periodica da parte dell’Ausl della Romagna a favore del Comando Provinciale della Guardia di Finanza territorialmente competente in base al luogo di realizzazione dell’intervento, di dati e informazioni relative agli investimenti già finanziati, che ad oggi ammontano complessivamente, nelle tre province, ad oltre 133 milioni di euro, suddivisi nelle componenti “Reti di prossimità e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale” e “Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale”.

Per ciascun progetto saranno comunicati, in particolare, i criteri di selezione del contraente, il timing realizzativo, lo stato di esecuzione, l’elenco delle imprese a vario titolo coinvolte nella fase progettuale ed esecutiva e la localizzazione dei cantieri aperti. In aggiunta a queste informazioni è stato previsto che la stessa l’Ausl potrà attivare un canale diretto di collaborazione operativa con i Reparti territoriali della Guardia di Finanza per segnalare anomalie o elementi di rischio meritevoli di analisi e approfondimenti, mentre i Reparti della Guardia di Finanza potranno utilizzare le informazioni e le eventuali segnalazioni raccolte per pianificare la successiva attività di accertamento e controllo sul campo.

Il Protocollo oggi formalizzato, che si aggiunge alle intese già sottoscritte con gli altri soggetti attuatori a livello locale degli investimenti previsti dal Pnrr, rafforza il presidio di legalità predisposto dalla Guardia di Finanza in collaborazione con gli enti appaltatori per garantire la correttezza delle procedure di assegnazione delle risorse pubbliche e dell’intera fase di realizzazione delle opere finanziate.