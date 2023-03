Misano, completati interventi per 700.000 euro sulle strade comunali

Attualità

Misano Adriatico

| 13:31 - 15 Marzo 2023

Via del Montefeltro, Misano.





Sono ormai giunti a completamento i lavori di manutenzione e messa in sicurezza di alcune strade comunali di Misano. In particolare è in via di ultimazione il primo stralcio, per 700.000 euro di investimento.



Gli interventi hanno interessato piazza Malatesta, via dei Montefeltro, via Scacciano, via Molara e via dei Medici. In particolare si è proceduto alla riqualificazione e alla realizzazione ex novo dei marciapiedi, che in alcuni tratti si presentavano particolarmente deteriorati e pericolosi a causa delle radici delle piante, la riasfaltatura e nuove piantumazioni. "Il programma delle manutenzioni prevede ora interventi a Misano Brasile per riportare gli arredi nelle condizioni ottimali, in vista dell’arrivo della stagione turistica", annuncia l'amministrazione comunale.