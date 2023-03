Bellaria 'sboccia', tanti eventi in Primavera. 'Allunghiamo la stagione turistica'

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 13:17 - 15 Marzo 2023

Un momento dell'incontro tra il sindaco di Bellaria Filippo Giorgetti e le categorie economiche.



Bellaria Igea Marina è "pronta a sbocciare grazie a un ricco calendario di eventi, appuntamenti culturali e sportivi che saluteranno l'arrivo della bella stagione". Lo evidenzia, con soddisfazione, il sindaco Filippo Giorgetti.



Proprio questa mattina (mercoledì 15 marzo) il primo cittadino ha incontrato i rappresentanti delle associazioni di categoria della città, occasione per illustrare i prossimi mercatini di primavera ed estivi, "per quella che è stata anche occasione - ha spiegato Giorgetti - per rinnovare e condividere l’esigenza, divenuta in questi anni strategia e programmazione, di estendere sempre di più, al di là della stagione propriamente balneare, la vocazione turistica di Bellaria Igea Marina".



“Con risultati incoraggianti in termini di performance, corroborati dal + 10 % di presenze rispetto al 2019 (ultimo anno pre pandemia e vero termine di paragone) registrato sia per ottobre che per novembre 2022", ha sottolineato l'assessore al turismo Bruno Galli, a pochi giorni per altro da quella Fiera del turismo di pubblico B2C ‘Freizeit-Messe’ che vedrà protagonista Bellaria Igea Marina a Norimberga dal 22 al 26 marzo: “Intendiamo quindi dare continuità alla strategia approntata in questi anni grazie alla collaborazione con Fondazione Verdeblu e al lavoro competente, in alcuni casi potremmo dire lungimirante, condotto dalla DMO creata tre anni fa”.



GLI EVENTI DI APRILE È ricca la programmazione di Pasqua, con cui Bellaria Igea Marina riproporrà dall’8 al 10 aprile, in viale Ennio e lungo l'Isola dei Platani, la formula vincente della kermesse musicale diffusa: con spettacoli, dj set ed esibizioni live, in cui spicca il concerto dei Camaleonti. Pasqua che vedrà accogliere la quarantesima edizione di una manifestazione di riferimento per il calcio giovanile a livello nazionale, il Torneo Pecci, e che sarà seguita, il weekend di sabato 15 e domenica 16 aprile dal ritorno proprio dei mercatini di primavera: appuntamento di viale Paolo Guidi dedicato all’artigianato artistico, piante e fiori, prodotti enogastronomici tipici ed erboristerie. Mercatini di primavera che saranno bissati, il 30 aprile ed il 1^ maggio, dal ritorno nel cuore di Bellaria dell'Isola dei curiosi, mercatino dedicato al prodotto tipico, all’artigianato artistico e tanto altro. Senza dimenticare l’avvio delle attività firmate Kiklos, per gli amanti del beach volley e non solo: prima manifestazione, con migliaia di partecipanti previsti, in programma l’ultima settimana di aprile.



MAGGIO Appuntamento imperdibile e atteso, quello che si svolgerà dal 10 al 14 maggio: la 41^ edizione del Bellaria Film Festival, fiore all’occhiello della vita culturale di Bellaria Igea Marina nonché rinomata manifestazione dedicata al cinema indipendente. Un'edizione in cui non mancheranno le sorprese, come la già annunciata cerimonia inaugurale prevista al Cinema Apollo: uno dei beni storici più importanti del territorio e primo luogo di proiezione cittadino, nel lontano 1925. Dismessa da mezzo secolo, l’antica sala, incastonata nel nuovissimo lungomare Carrà, sarà location del prezioso “fuorisalone" che aprirà l’edizione 2023 del festival.



Dal 26 al 28 maggio la città è pronta poi a riabbracciare una delle feste più amate, quella Borgata che Danza nata come festival dedicato alle antiche forme di musica popolare e divenuta nel tempo anche appuntamento fisso per vivere la Borgata Vecchia di Bellaria e gustare le pietanze cucinate direttamente nei cortili delle abitazioni. Negli stessi giorni, si segnala infine il prestigioso evento congressuale ospitato da Bellaria Igea Marina: l’assemblea generale AVIS 2023, 89^ edizione di uno degli appuntamenti associativi più importanti a livello nazionale. Incentrata quest’anno sul tema dell’impegno comune per il raggiungimento dell’autosufficienza, l’assemblea porterà al Palacongressi e a Bellaria Igea Marina centinaia di presenze giornaliere nello stesso weekend del 26-28 maggio.



Due mesi ricchissimi che accompagneranno la città all’avvio di una grande estate, con l’entrata nel vivo della programmazione approntata da Amministrazione e Fondazione Verdeblu sotto le insegne “Energy Bim”, il claim scelto per la stagione 2023. Palinsesto impreziosito da tanti altri appuntamenti impedibili, come ad esempio i grandi live del Baky Bay: a partire dallo Slam Dunk Festival di inizio giugno, che porterà a Bellaria Igea Marina tra gli altri SUM 41, Rancid e Offspring.