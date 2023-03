Transizione energetica e il ruolo dei comuni, se ne parla a Coriano

Attualità

Coriano

| 12:39 - 15 Marzo 2023

Immagine di repertorio.

Sfruttare il grande potenziale che le Comunità energetiche hanno nel percorso di decarbonizzazione dell’Italia valorizzando il ruolo dei Comuni aiutandoli nel processo di innovazione ed evoluzione verso la transizione energetica.



Questo il tema al centro del Convegno “Comunità Energetiche e Transizione Energetica: il ruolo dei comuni e dei cittadini”, organizzato dal Comune di Coriano il 21 Marzo rivolto a cittadini, aziende e professionisti. Occasione per approfondire, con il contributo di autorevoli relatori, un tema di grande importanza quale è lo sviluppo e la costituzione di aggregazioni di cittadini, imprese ed Enti Locali per produrre e consumare energia elettrica rinnovabile. Per tracciare i molteplici ruoli dei Comuni nello sviluppo di Comunità energetiche sul territorio, occorre una corretta sensibilizzazione su un tema tanto discusso e necessario. Entrare in una CER, che si basa sul principio della condivisione tra cittadini, enti locali, associazioni, piccole e medie imprese, significa indipendenza energetica, risparmio in bolletta, riduzione di inquinamento ed emissioni.







“Puntare sulle comunità energetiche rappresenta una componente essenziale per una transizione energetica utile al territorio e alle comunità locali – afferma il sindaco di Coriano, Gianluca Ugolini - Per il comune di Coriano che punta all’efficientamento energetico di tutti gli edifici pubblici, si tratta di una grossa sfida da considerare nel futuro in termini ambientali. per crescere e per affrontare il prima possibile una efficiente transizione energetica. Da qui la necessità di dare supporto alle Amministrazioni locali per metterle al centro di veri e propri piani energetici territoriali. E per fare questo è necessario semplificare le regole, ridurre i tempi autorizzativi, dare riferimenti normativi certi, programmare incentivi sostenibili nel lungo termine”.











Il convegno "Comunità Energetiche e Transizione Energetica: il ruolo dei Comuni e dei Cittadini" si svolgerà il 21 marzo in Sala Isotta, piazzetta Salvoni, c/o Teatro Corte