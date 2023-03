New Rimini Baseball protagonista di una serata al Panathlon

Sport

Rimini

| 12:27 - 15 Marzo 2023

Un momento della serata.

Il Panathlon di Rimini ha dedicato una serata al baseball, dal titolo ‘Il peso di una leggenda e la voglia di ripartire’, per conoscere il progetto e le ambizioni di Mediolanum New Rimini alla vigilia del campionato di serie B.



Una serata, presieduta da Marco Lombardi, dedicata a ricordare quanto sia radicata sul territorio la passione per il baseball, l’attività giovanile svolta da diverse società e i valori che la disciplina sportiva trasmette.







Sono intervenuti la presidente di New Rimini Alessia Valducci, il vicepresidente Giacomo Pelliccioni che ha raccontato l’organizzazione societaria e il segretario generale Tiziano Pellegrini che ha posto l’accento sulla necessità di sensibilizzare le famiglie affinchè s’avvicinino al baseball. Presenti anche Mario Chiarini e Paolo Delbianco, il primo grande campione e da quest’anno membro dello staff tecnico di New Rimini; il secondo uno dei pionieri del baseball riminese che ha raccontato con gustosi aneddoti quegli anni, dopo la seconda guerra mondiale, quando il ‘batti e corri’ cominciò a diffondersi a Rimini.







“Nessuno mai può pensare di raccogliere l’eredità di Rino Zangheri e di una società gloriosa e vincente – ha detto Alessia Valducci – Il nostro impegno è quello di tener desta insieme ad altre società del territorio una passione sempre viva e che coinvolge tanti giovani”.







“Dopo la carriera da giocatore e da manager – ha detto Mario Chiarini – sto trovando soddisfazione nel rapporto con giovani ragazzi alle prese col processo di crescita fisica e tecnica. Per arrivare in alto ci vuole una grande determinazione, serve porsi degli obiettivi ed essere consapevoli che sono raggiungibili facendo un patto con la fatica e il sacrificio”.