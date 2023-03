A Verucchio una delegazione dal Brasile per il progetto ‘Anita Fidelis’

Attualità

| 12:13 - 15 Marzo 2023

La rosa per Anita Garibaldi.

E’ arrivata in Romagna mercoledì mattina una Delegazione brasiliana composta da una ventina di persone tra cui un rappresentante del Governo, diversi sindaci, autorità e la rettrice della maggiore Università dello Stato nell’ambito del progetto “Anita Fidelis”. L'accoglienza è prevista a nel castello di Montefiore Conca, dove avrà luogo l'inaugurazione della rosa creata da Giulio Pantoli e dedicata ad Anita in adesione al progetto “Anita Fidelis” realizzato dal Centro Studi Olim Flaminia di Cesena, che valorizza la donna e la femminilità in ogni sua forma ed espressione, i diritti umani, la parità di genere, i valori democratici, la legalità.



La visita proseguirà i giorni seguenti nel Comune di Verucchio (venerdì) alla presenza della sindaca Stefania Sabba, con una visita in municipio e ai gioielli della cittadina che culminerà con un pranzo a base di tipicità nelle grotte medievali, quindi a Saludecio col sindaco Dilvo Polidori e l'sssessore Gigliola Fronzoni e nel Comune di Poggio Torriana col sindaco Ronny Raggini,

La Delegazione verrà poi ricevuta il 16 marzo dal sindaco di Cesena Enzo Lattuca nella Sala del consiglio comunale, assieme ai sindaci romagnoli e italiani del progetto “Anita Fidelis”, il presidente della Camera di Commercio della Romagna Carlo Battistini, il presidente del Campus Universitario Massimo Cicognani e altre Autorità, tra cui i presidenti dell'UNUCI, dell'Associazione Arma Aeronautica, dell'Arma di Cavalleria e dell'ANVRG.



In questa sede verranno proposti progetti e protocolli d'intesa ai nostri Comuni e Autorità per stringere rapporti culturali, turistici, didattici ed economici con le città e lo Stato brasiliano di Santa Catarina, uno dei più ricchi e avanzati del Brasile. Nell'occasione verrà consegnata la rosa al sindaco di Cesena in adesione al progetto “Anita Fidelis”.



La Delegazione brasiliana guidata da Adilcio Cadorin, Direttore dell'Instituto Cultural Anita Garibaldi di Laguna (terra d'origine di Anita) e coordinatore del progetto in Brasile, ha già visitato altre città della rosa nei giorni scorsi e soggiornerà nella città di Cesena per una settimana, per poi visitare le eccellenze culturali e turistiche e stringere rapporti di collaborazione con tante città emiliano-romagnole e la Repubblica di San Marino. Saranno accompagnati dallo staff del progetto con gli autori Andrea Antonioli, Giampaolo Grilli e Alessandro La Delegazione presenzierà pure all'inaugurazione del progetto “Anita Fidelis” a Comacchio il 19 marzo e ad Aprilia il 21.

Il progetto “Anita Fidelis” ha il pregio di sensibilizzare l'opinione pubblica su temi cruciali come la preservazione dei valori democratici, la legalità, la solidarietà tra popoli, la lotta alle disuguaglianze e al razzismo.