Futsal RSM, il Murata segna tre gol negli ultimi tre minuti: 5-4 alla Juvenes-Dogana 

11:49 - 15 Marzo 2023

Alessandro Conti del Murata (Foto Fsgc).

Finale di gara clamoroso al Multieventi, per il posticipo della ventiduesima giornata di Campionato Sammarinese di futsal. Sotto 3-2 con tre minuti da giocare, il Murata ha trovato l’acuto di Beinat e la doppietta di Alessandro Conti a scompaginare i progetti degli avversari, a segno nel primo minuto di recupero con Lorenzo Bacciocchi – la cui tripletta non è stata sufficiente per muovere la classifica della Juvenes-Dogana.



Gli uomini di Zonzini avevano ribaltato l’iniziale vantaggio del Murata, ad opera di Alessandro Casadei, proprio con i primi due gol di Bacciocchi – in gol al 22’ e al 39’. Due minuti più tardi Muraro sembrava aver messo in sicurezza il successo, spingendo la Juvenes-Dogana sul 3-1. I Bianconeri restano però aggrappati alla sfida, reagendo immediatamente con un calcio di rigore trasforma al 43’ dal solito Casadei. Arriviamo così agli ultimi istanti della sfida, quando prima Beinat sigla la rete del 3-3 al 57’, poi la doppia esultanza di Alessandro Conti al 59’ ed al 60’ concretizza un memorabile successo per gli uomini di Gabriele Cellarosi, vincenti 5-4 per effetto della rete in pieno recupero – ma inutile – di Bacciocchi. Vittoria di straordinaria importanza per il Murata, che interrompe la serie negativa e sale a quota 17 punti in classifica, lasciandosi alle spalle cinque formazioni e soprattutto vedendo lievitare a quattro lunghezze il margine nei confronti del tredicesimo posto.

Non c’è troppo tempo da dedicare ai responsi della ventiduesima di campionato, che la successiva giornata incombe. Già domani in campo, infatti, dodici formazioni. Per la Juvenes-Dogana c’è il derby con la Folgore, una vera montagna da scalare. Il Murata – invece – tenterà di cavalcare l’onda nello scontro diretto alla Libertas, che arriva dal largo successo sul Pennarossa (7-2).



I Biancorossi di Chiesanuova sono interessati dal posticipo di venerdì sera, che si disputerà ad Acquaviva dalle 21:15. Gara nella quale si gioca tanto il San Giovanni, dodicesimo con soli tre punti di vantaggio sul Tre Penne – battuto due giorni fa nello scontro diretto. Per gli uomini di Galli l’opportunità di rifarsi è rappresentata dal Cosmos, tra le squadre più in forma del momento: quattro vittorie in fila, dopo un pareggio nel derby con la Juvenes-Dogana per i Gialloverdi, che hanno massimizzato il filotto di partite equilibrate proposto dal calendario di questo periodo. Se i ragazzi di Muccioli riuscissero a confermarsi anche domani sera a Fiorentino, l’approdo ai play-off sarebbe pressoché ipotecato.



Prima di loro, Virtus-Faetano. Partita sulla carta nettamente a favore dei Neroverdi, in corsa per i piazzamenti tra il quarto ed il sesto posto con La Fiorita e Domagnano – da affrontare, i Lupi, nello scontro diretto di settimana prossima. Il Faetano ha bisogno di tornare a fare punti, essendo scivolato al penultimo posto con un ritardo di cinque lunghezze rispetto alla dodicesima piazza – l’ultima che garantisce accesso alla post-season.



Contesto simile per Cailungo-La Fiorita, che si disputerà alle 21:45 a Dogana. I Rossoverdi, dopo il successo sul Tre Penne (4-3), sono incappati in una fragorosa sconfitta con il Domagnano ed il ritardo di nove punti dal San Giovanni rischia di diventare incolmabile. A completare il programma della ventitreesima giornata di Campionato, la sfida più affascinante – programmata ad Acquaviva, domani alle 20:15. Fiorentino-Domagnano rappresenta un test probante per i Giallorossi, reduci da quattro vittorie consecutive e che – nella gara d’andata – uscirono sconfitti di misura dai quotati avversari, vincenti con un tiro libero di Busignani a due minuti dal termine. Alla finestra il Tre Fiori, che osserverà il turno di riposo al termine del quale conserverà certamente il terzo posto – da stabilire con quale margine rispetto alle inseguitrici.