Boxe, l'atleta riccionese Erica Montalbini in trasferta in Germania

Sport

Riccione

| 11:48 - 15 Marzo 2023

Erica Montalbini.

Domenica 12 marzo Erica Montalbini ha disputato un gran bel match in Germania a Hoffenbah, in forza alla squadra Lombarda per un confronto Internazionale di Club: la selezione di atlete italiane per il campionato tedesco è avvenuta nelle regioni del centro nord, ed Erica è stata selezionata con grande soddisfazione. Nonostante la sconfitta ai punti, con verdetto non unanime, Erica porta a casa il premio del miglior match, ripagandosi di tanti sacrifici e una grande vittoria personale.



Nello stesso fine settimana, a Morciano di Romagna, il nostro nuovo fighter Alessandro Mancini Elite 80kg, pur perdendo ai punti, regala un grande spettacolo, battendosi con un atleta di tutto rispetto.

Il commento di Ivan Cancellieri, l’allenatore: "come Davide e Golia sappiamo usare bene la fionda e la strada da ora sarà in discesa!”.