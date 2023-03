Cinema, al Tiberio di Rimini in prima visione 'A letto con Sartre'

Eventi

| 11:20 - 15 Marzo 2023

Al Cinema Tiberio di Rimini da giovedì 16 a domenica 19 marzo e mercoledì 29 marzo, è in programma, in prima visione, il film A letto con Sartre di Samuel Benchetrit con François Damiens, Ramzy Bedia, Vanessa Paradis, Bouli Lanners e Gustave Kervern. In una cittadina del nord della Francia che si affaccia sul mare, un gruppo di scagnozzi affiliati a un giro di malavita portuale si trovano alle prese con alcuni incarichi particolari, che li metteranno di fronte a insolite questioni di bellezza, arte e poesia. Il regista Samuel Benchetrit crea una commedia assurda e surreale che gioca con gli stereotipi della mascolinità, del genere gangster e della pretenziosità artistica.



Proiezioni giovedì 16 marzo, ore 21, venerdì 17 marzo ore 21, sabato 18 marzo, ore 21 domenica 19 marzo, ore 16 ed ore 21 (la proiezione delle ore 21 è in versione originale francese con sottotitoli in italiano), mercoledì 29 marzo, ore 17 ed ore 21. Biglietti € 7 interi, € 6 ridotti, € 5 ridotti Tiberio Club.