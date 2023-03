Attualità

Riccione

| 11:16 - 15 Marzo 2023

Il 10eLotto premia l’Emilia Romagna per vincite complessive per 68mila euro: come riporta Agipronews, a Correggio, in provincia di Reggio Emilia, è stato centrato un 9 Oro da 50mila euro, seguito da un 8 da 10mila euro centrato a San Benedetto Val di Sambro, in provincia di Bologna, mentre a Riccione è stato vinto un 5 Oro da 8mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 28,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 814 milioni dall'inizio dell'anno.