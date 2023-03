A cosa servono le tasse? I commercialisti lo spiegano alle scuole elementari

Attualità

Rimini

11:13 - 15 Marzo 2023

Una lezione a scuola.

Un'ora di educazione civica per capire cosa sono e perché vanno pagate le tasse. E' partito oggi da Riccione il progetto Tasse!!? Ce le racconta il commercialista messo a punto dalla Fondazione Dottori Commercialisti di Rimini per sensibilizzare le giovani generazioni ad un dovere nei confronti dello Stato e della società.







Dopo l'intervento di oggi alla Scuola Maestre Pie di Riccione, che è stato tenuto da Antonio Mantellato e Roberto Monaco, seguiranno circa una decina di incontri, due al giorno, in venti classi elementari dell'intera Provincia.







Gli strumenti saranno diversi: un cartone animato, una serie di slides, un piccolo libretto e un attestato di partecipazione. Si aggiungerà una vera e propria lezione, durante la quale i professionisti spiegheranno ai bambini di quarta e quinta elementare cosa sono le tasse, perché sono importanti e qual è il valore della legalità fiscale.







Nel cartone animato due giovani mascottes, con le quali i bambini potranno identificarsi, si pongono delle domande e una voce narrante, insieme alle illustrazioni, dà loro le risposte.



Al termine del filmato i commercialisti stimoleranno le domande degli alunni con l'ausilio di tavole illustrate, che verranno commentate in classe per rendere i bimbi parte attiva nella lezione di educazione alla legalità. L' intero lavoro è riassunto in un libretto, che verrà consegnato agli studenti al termine della lezione insieme con un attestato di partecipazione individuale. Tutti strumenti divulgativi, di semplice comprensione e che stimoleranno curiosità.







"Ci sono valori come il dovere di pagare le tasse in proporzione ai propri redditi – spiega la Fondazione Commercialisti – che devono radicarsi maggiormente nella società. Mentre quotidianamente li diffondiamo ai nostri clienti, crediamo utile farlo anche verso i bambini, i più attenti e ricettivi, i cittadini più preziosi.



Dopo averli informati sui riferimenti di carattere costituzionale, vogliamo trasmettere il beneficio che consegue al pagamento delle tasse, soprattutto in termini di servizi pubblici, che avranno qualità superiore se tutti fanno il loro dovere. La lezione comunica ovviamente che se qualcuno diserta l'appuntamento con le tasse, gli altri devono farsene carico al posto loro. Un cittadino che assolve al suo dovere ha tutto il diritto di avere servizi di qualità, controllandone il livello e il corretto utilizzo di quanto speso".







Una quindicina di commercialisti della Provincia hanno aderito al progetto e volontariamente andranno nelle scuole per raccontarne le finalità e saranno 'maestri per un giorno'.