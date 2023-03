Anche a Cattolica il mese della gentilezza: letture ed incontri

Attualità

Cattolica

| 10:13 - 15 Marzo 2023

Immagine di repertorio.

Costruiamo pratiche gentili per il bene comune mettendo al centro bambini e ragazzi affinché la gentilezza diventi un’abitudine diffusa. È la mission del mese della gentilezza in scena a livello nazionale per permettere che una pratica di gentilezza ripetuta più volte diventi un’abitudine. Tra la rete dei costruttori di gentilezza anche il Comune di Cattolica insieme al Centro per le Famiglie Distrettuale.



Il mese della gentilezza, che è solo l'inizio di un ciclo di incontri in cui le parole gentili saranno le protagoniste, metterà in scena una serie d'azioni e comportamenti come effetto moltiplicatore delle buone pratiche di gentilezza, accrescendo il benessere della comunità. Se le comunità saranno più accoglienti anche le persone saranno più felici.



Un’occasione di festa, per tutti i cittadini che potranno partecipare seguendo il cerimoniale e le buone pratiche di gentilezza che ciascun comune sul territorio nazionale sta proponendo.



L’assessore al sociale Nicola Romeo promotore e portavoce di questa iniziativa ci racconta: “Questo mese – dedicato alla gentilezza – rappresenta di certo un monito, simbolico e al tempo stesso concreto, per porre ancora più attenzione a tutti quei gesti che fanno parte della quotidianità della nostra vita e che contribuiscono ad accompagnare al meglio le persone e le famiglie lungo quel percorso che le conduce verso il momento più atteso: la nascita del proprio bimbo e il dono della vita”.



Il Comune di Cattolica insieme al Centro per le Famiglie Distrettuale hanno realizzato un calendario ricco di iniziative avviate lo scorso 7 marzo.



Si prosegue oggi, 15 marzo alle ore 17.00, con l’iniziativa sulla gentilezza attraverso letture animate e laboratorio creativo “Sii gentile” per mamme e bambini 6-10 anni a cura dell’esperta perinatale Stefania Togni. L’appuntamento si svolgerà presso il Centro per le Famiglie di Riccione in viale Crotone 7, all’interno del parco dei Sette Nani. Anche nella sede del Centro per le famiglie La Falda, sala Polivalente a Montefiore Conca, via Caduti di Nassiria, 9 abbiamo un appuntamento previsto per le mammine e i papà dello 0-6 anni per parlare insieme di Coccole e gentilezza: due chiacchere con l’esperta Stefania Uguccioni, psicologa e psicoterapeuta.



Ed ancora il 18 marzo come omaggio a tutti i Papà, un triplo appuntamento: alle ore 11.00 con due chiacchere con l’esperta Stefania Togni, educatrice perinatale con lo speciale “I primi mille giorni di vita del bambino, la forza della gentilezza per crescere i nostri figli” dalla gravidanza ai tre anni di età, e Auguri Papa’, un dono per te, laboratorio per mamme e bambini 0-3 anni presso la Bottega di Cà Santino all’interno del Mercato coperto di Cattolica. Inoltre, in occasione della Festa del Papà, alle ore 16,30: letture e laboratorio creativo per genitori e bambini 0-6 mesi a cura dell’esperta Stefania Togni. L’iniziativa si svolgerà presso il Centro per le Famiglie distrettuale a Cattolica in piazza della Repubblica 16, al 1°piano.



Nella Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati, che si terrà il 21 marzo, la sindaca del Comune di Cattolica: Franca Foronchi consegnerà la chiave della gentilezza ai nuovi nati del 2022 di Cattolica che, verranno accolti simbolicamente nella comunità. Durante la cerimonia, martedì 21 marzo alle ore 16.00 nella sala del Consiglio del Comune di Cattolica, la prima cittadina omaggerà con doni i nuovi nati del 2022, insieme al Centro per le Famiglie ed ai ragazzi di Ca’Santino, che lavorano ogni giorno per creare momenti squisitamente gentili.