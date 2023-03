Reddito di cittadinanza, a Rimini ne beneficiano oltre 4mila persone

Attualità

Rimini

| 09:37 - 15 Marzo 2023

Marco Croatti.

“Secondo gli ultimi dati dell'osservatorio statistico su reddito e pensione di cittadinanza dell’INPS, riferiti a gennaio 2023, sono 2.580 i nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza a Rimini e 4.736 le persone coinvolte. L’importo medio mensile erogato è di 493,31 euro.

Guardando alla nostra regione sono 27.664 i nuclei percettori con un importo medio di 495,31 euro”. Spiega il senatore del MoVimento 5 Stelle Marco Croatti.

“Il RDC è fondamentale per sostenere queste famiglie e ora è doveroso chiedersi quale futuro li attenda visto che il governo Meloni, forte con i deboli e debole con i forti, i ricchi e i furbi, ha deciso di cancellarlo.

A fronte di una popolazione provinciale di 340 mila persone sono questi 4.736 poveri riminesi, un numero molto piccolo, i nemici che la destra combatte. Questi nuclei sono composti spesso anche da minori e talvolta con un componente con disabilità ed è una vergogna che proprio contro di loro il governo Meloni scelga di concentrare le proprie battaglie politiche”. Prosegue Croatti.



“Intanto però non si agisce contro gli sprechi e la corruzione, non contro gli extra profitti di aziende e lobby che in questi ultimi anni si sono arricchiti grazie a crisi terribili, non abbassando le accise dei carburanti, non limitando le spese militari, non combattendo gli evasori. Tutti temi assenti dall’agenda governativa". Conclude Croatti.