Calcio C: le top 11 della Serie C Girone B per la 31esima e 32esima giornata

09:14 - 15 Marzo 2023

Zaccagno.



Doppio appuntamento con la Top 11 del girone B di Serie C. Per la 31esima giornata citazioni per tre biancorossi: il portierone Zaccagno, il redivivo Piscitella e Sandri.



TOP 11 31esima giornata (3-4-3): Zaccagno (Rimini) - Parodi (Entella), Ferrante (Recanatese) , Martinelli (Pontedera) - Raimo (Siena), Sandri (Rimini), Faggi (Imolese), Favale (Virtus Entella) - Disanto (Siena), Italeng (Montevarchi), Piscitella (Rimini).

All. Antonioli (Imolese)



TOP 11 32esima giornata (3-4-3): Siano (Pontedera) - Shiba (Pontedera), Silvestri (Cesena), Marcandalli (Pontedera) - Adamo (Cesena), Schiavi (Carrarese), Brambilla (Cesena), Perretta (Pontedera) - Perez (Montevarchi), Simeri (Imolese), Energe (Carrarese).

ALL. Canzi (Pontedera).