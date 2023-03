Volley B, per PromoPharma il derby a Forlì

Sport

Repubblica San Marino

08:23 - 15 Marzo 2023

La vittoria casalinga della scorsa settimana con Legnago ha tenuto in vita le speranze della PromoPharma nella salvezza, a sette partite dal termine della stagione. L’impegno di questo sabato è però difficile: si va a Forlì a giocare il derby contro la Querzoli di coach Gabriel Kunda. L’andata fu vittoriosa per i titani che s’imposero al tie-break. Arbitrano Dalila Viterbo (1° arbitro) e Luca Giannini (2°).

“Sarà una partita tosta, loro sono in alto in classifica e poi Forlì per me è un “pezzo di cuore”. Non posso scordare che il 24 marzo del 2012 il volley perse Vigor Bovolenta proprio quando giocava nel Forlì del quale ero allenatore – sono le parole di coach Stefano Mascetti. – Insomma, è una partita che sento moltissimo. E’ allenato da Kunda che è stato un mio giocatore. Il suo gioco si basa sul palleggiatore Mariella e ha giocatori esperti come la banda Porcellini. All’andata disputammo una grande partita e forse li

abbiamo un po’ sorpresi. Cosa che non avverrà sabato prossimo. Io spero di avere Kiva completamente in salute, anche se chi l’ha sostituito sabato scorso ha fatto benissimo. Ce la giocheremo a mente libera e speriamo di fare una buona partita”.



Classifica Gabbiano Mantova 57, Arredopark Sommacampagna 41, Querzoli Forlì 38, Kema Asola 33, Viadana Volley 32, Ama San Martino in Rio 32, Sab Group Rubicone 29, Volley Montichiari 28, Kerakoll Sassuolo 26, Planet Group Spezzanese 24, Pietro Pezzi Ravenna 23, PromoPharma 20, Kioene Padova 10, Pluvitec Legnago 6.



Prossima partita. Querzoli Forlì - PromoPharma San Marino. Sabato18 marzo ore 18 a Forlì.



Serie D femm./Girone E. Rinfrancata dalla vittoria in trasferta a Viserba, sabato 18 marzo la Titan Services aspetta la Teodora Ravenna in un match importantissimo per la bassa classifica. “La Teodora è una squadra giovane ma fisicamente e tecnicamente molto dotata. – Spiega Wilson Renzi, coach delle sammarinesi. - All’inizio del campionato ha pagato dazio ma ora sta crescendo nel gioco e nei risultati. Oggi si batte alla pari con tutte le altre squadre. Per questo mi aspetto una partita difficilissima durante la quale dovremo giocare ordinate e senza commettere troppi errori. La partita è chiaramente delicata, il morale è buono e proveremo a giocarcela”. Tutte le giocatrici sono a disposizione.



Classifica. Portuali Ravenna 49, Figurella Rimini 43, Fulgur Bagnacavallo 43, Idea Volley Santarcangelo 34, Fenix Faenza 32, Longiano Volley 32, Junior Coriano 30, Unica Volley Rimini 24, Teodora Ravenna 15, Stella Rimini 15, Titan Services 15, Viserba Volley 10, Forlì 0.



Prossima partita. Titan Services – Teodora Ravenna. Sabato18 marzo alle 18.30 a Serravalle.