Furti nelle scuole: macchinette vandalizzate ma i ladri vanno a mani vuote

| 07:10 - 15 Marzo 2023

I carabinieri sono intervenuti per effettuare i rilievi, foto di repertorio.

Due scuole, la "XX Settembre" situata in via Arnaldo da Brescia e la scuola "Alba Adriatica" in via Boselli, sono state oggetto di furto da parte di malviventi. La prima scuola ad essere visitata è stata quella di Bellariva, dove i ladri hanno forzato una porta di sicurezza e sono entrati per rubare il denaro dalla macchinetta del caffè. Tuttavia, il loro tentativo ha causato così tanti danni che l'azienda che aveva affittato la macchinetta ha deciso di ritirarla. I ladri hanno poi tentato di aprire la cassaforte nella segreteria, ma senza successo. Successivamente, gli stessi ladri hanno visitato la scuola elementare vicino al palasport Flaminio, dove hanno forzato un'uscita di sicurezza per entrare. Una volta all'interno, hanno cercato di rubare soldi dalle macchinette per acqua e merendine, ma senza fortuna poiché il denaro era stato già ritirato il giorno prima dagli addetti al noleggio. Il furto è stato scoperto dal personale al momento di entrare in servizio e i carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti per effettuare i rilievi.