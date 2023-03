Danni e vandalismo nel cuore di Rimini: tre noti locali attaccati in due notti di follia

Cronaca

Rimini

| 19:23 - 14 Marzo 2023

Nelle ultime due notti, alcuni vandali hanno attaccato tre noti ristoranti e bar di Rimini, causando danni ingenti e distruggendo tutto ciò che trovavano sulla loro strada. Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, il primo attacco si è verificato mercoledì notte quando un uomo in stato di alterazione ha iniziato a distruggere il dehor del Caffè Cavour e del Ferramenta Cafè.



Il secondo attacco, invece, è avvenuto sabato notte, quando un gruppo di vandali ha preso di mira il Teatro Bistrot di piazza Cavour, a pochi passi dai due locali già danneggiati qualche sera prima. Qui, i vandali hanno causato danni ancora maggiori, rompendo i lampadari e ribaltando tavoli e sedie legati tra loro per la notte. Inoltre, uno dei vandali avrebbe lasciato una scia di sangue lungo il muro e la vetrina del locale.



Gli attacchi hanno provocato grande preoccupazione tra i residenti e i proprietari dei locali colpiti, soprattutto perché non si conoscono ancora i responsabili di questi atti di vandalismo. Al momento, la polizia sta investigando e spera di individuare presto i colpevoli.