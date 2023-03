Auto si ribalta sulla statale 16: ragazza alla guida soccorsa dal 118

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 18:48 - 14 Marzo 2023

La polizia stradale di Rimini ha effettuato i rilievi di legg.

Una ragazza alla guida della sua Fiat 500 Ibrida ha perso il controllo del veicolo mentre percorreva la statale 16, all'altezza del cavalcavia di via San Vito a Igea Marina. L'auto è finita fuori strada, fermandosi sul fianco in mezzo al campo. La giovane è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 e trasportata in ospedale a Rimini, ma le sue condizioni non sono gravi. L'incidente non ha coinvolto altri veicoli e la polizia stradale di Rimini ha effettuato i rilievi di legge. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio.