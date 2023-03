Futsal RSM, il Fiorentino torna in vetta. Tre Fiori, Cosmos e Domagnano a forza quattro

Sport

Repubblica San Marino

| 17:27 - 14 Marzo 2023

Operazione aggancio riuscita. Il Fiorentino – seppur con qualche brivido – supera la Fiorita in una sfida combattuta e ritorna in vetta al campionato di futsal nuovamente a braccetto con la Folgore. La squadra di Michelotti parte al meglio e va sopra di due reti in avvio con Busignani e Andrea Ercolani. Risponde però la squadra di Montegiardino con Giacomo Bernardi che accorcia. Nuovo squillo rossoblu con Luca Zafferani poi prima del riposo è Fabio Belloni a mantenere i suoi ancora in partita. Nella ripresa è ancora Danilo Busignani su rigore a far esultare i Rossoblu – gol numero 46 per il bomber sammarinese che lo mantiene sempre più capocannoniere – poi altra risposta della Fiorita con Andrea Franciosi. Non basta però ai Gialloblu ad evitare la sconfitta.



Della caduta della Fiorita ne approfitta il Tre Fiori che batte la Virtus e consolida così il terzo posto. Quarta vittoria consecutiva per i ragazzi di Alex Bugli che dopo pochi minuti la sbloccano con Lorenzo Cecchini. Il raddoppio per i Gialloblu arriva ad avvio di ripresa con Lorenzo Boschi poi è nuovamente Cecchini a chiudere i conti a pochi minuti dal termine con il terzo gol. Manuel Rossini segna il gol della bandiera poi nel recupero arriva l’unica nota stonata per il Tre Fiori con l’espulsione di Michele Casadei.



Quarta vittoria di fila anche per il Domagnano che grazie al 5-0 sul Cailungo aggancia la Fiorita al quarto posto (i Gialloblu però sono avanti grazie agli scontri diretti). I Lupi aprono le danze in avvio di gara con Davide Dolcini poi William Cavalli e Filippo Dolcini portano i Giallorossi sul triplice vantaggio prima dell’intervallo. Nella ripresa la musica non cambia, Alberto Menghi segna in avvio e sul finale la sua doppietta personale che fa esultare i ragazzi di Mussoni. Cailungo che resta sempre fanalino di coda, con la strada verso la zona playoff sempre più in salita.

Ottimo periodo di forma anche per il Cosmos che centra il quarto successo consecutivo: I Gialloverdi, grazie al 5-1 sul Faetano, ora sono al nono posto e non sembrano fermarsi. Alberto Bologna segna due volte nella prima mezz’ora di gioco poi Davide Zafferani nel recupero segna il 3-0 prima del riposo. Timida reazione del Faetano al 48’ con Gabriele Tomassoni ma nel recupero prima Giovanni Righi poi Giacomo Gasperoni la chiudono definitivamente. Per il Faetano è la quarta sconfitta di fila che li relega al penultimo posto.

Successi preziosi in ottica playoff per Libertas e San Giovanni. I Granata interrompono il loro digiuno di vittorie grazie al 7-2 sul Pennarossa che li rilancia al decimo posto. Botta e riposta in avvio con il biancorosso Samuele Selva che replica al vantaggio iniziale di Francesco Rossi, poi la squadra di Borgo Maggiore si scatena grazie a Filippo Burioni (doppietta) e all’autorete di Federico Rinaldi che porta la Libertas sul 4-1 prima del riposo. Nella ripresa Granata ancora in gol con Alan Bacciocchi poi Burioni conclude la sua serata speciale segnando la sua tripletta. Gabriele Taddei segna il 7-1 e nel finale Federico Rinaldi si riscatta per l’autorete e rende meno amara la sconfitta per il Pennarossa. Biancorossi che però restano sempre in zona playoff con l’ottavo posto.

Vince come detto anche il San Giovanni che si impone nello scontro diretto con il Tre Penne. Con questo successo infatti i Rossoneri salgono all’11° posto che significa post-season, discorso diverso invece per i Biancazzurri fermi alla 13° piazza.

La gara è emozionante sin dalle prime battute: Andrea Zonzini firma il vantaggio per gli uomini di Davide Gualtieri ma Dinatale risponde immediatamente. Poco dopo altre due reti in rapida successione firmate da Andrea Contato (Tre Penne) e Alberto Volpinari e che valgono il 2-2. Nella ripresa il San Giovanni mette la freccia grazie a Michele Giacobbi e ancora con Volpinari ma nel finale Dinatale accorcia. Non c’è però più tempo per i ragazzi di Gianni Galli che comunque restano a poche lunghezze dai playoff.

Infine, la giornata si concluderà questa sera con il posticipo del Multieventi tra Juvenes-Dogana e Murata (ore 21:30).