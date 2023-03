Calcio, Garden: goleada per l'U14, l'U16 fa pari in rimonta. Terza: +4 sulla seconda

Sport

Rimini

| 17:28 - 14 Marzo 2023

I 20016 del Garden.

Settimana intensa e con soddisfazioni per le squadre giovanili e over del Garden.



ATTIVITA' AGONISTICA



Pareggio allo scadere in rimonta per la squadra Under 16 nel campionato interprovinciale contro la capolista Stella (1-1). La squadra di Paolo Zani soffre nella prima frazione la maggiore velocità degli avversari ed esce nella ripresa con una prestazione maiuscola caratterizzata dalla rete la pareggio e da un paio di occasioni da rete per vincere il match.



Decisivi i cambi di mister Zani che hanno accresciuto il livello della prestazione della squadra. Nel prossimo turno – sabato alle ore 15,30 – sfida a San Lorenzo mentre mercoledì 22 recupero a Santa Sofia. Il Garden è al quarto posto in classifica e mantiene viva la possibilità d qualificazione al turno successivo (accedono le prime due).



In Coppa Primavera la squadra Under passa a Morciano per 6-1 sfoderando una prestazione maiuscola sul piano del gioco e delle conclusioni a rete. Prova di squadra e individuale di livello alto che premia il costante miglioramento della formazione del Garden guidata da Andrea Pagliarani.



Nel prossimo turno impegno alla portata contro il Pietracuta (sabato a Torre Pedrera alle ore 15,30) per confermare il buon momento di forma complessivo.





ATTIVITA' DI BASE



Intensa l'attività della scorsa settimana con recuperi e turni di campionato regolare. Sugli scudi i 2012 di mister Martino protagonisti di due ottime prestazioni contro l'Accademia Rimini e il San Lorenzo.



Prestazione degna di nota per i 2013 a Santarcangelo. Le squadre 2014-2015-2016 sono stati impegnati con ottime prestazioni in triangolari divertenti e ricchi di entusiasmo.



TERZA CATEGORIA



La capolista Garden batte 2-0 l'Accademia World Riccione con reti di Marigliano e Mussoni nella prima frazione e grazie al tonfo del rivale Gemmano sul campo del Mulazzano (1-0) allunga a +4 in classifica. “Una prestazione di carattere e una prova di maturità contro un avverario di buona qualità e tenace – assicura il tecnico Pasquale Martino - viste le numerose assenze: Pozuiello, Berardi, Innocenti, Gravina e Benedetti. Siamo stati compatti e dopo il 2-0 abbiamo gestito il match al meglio”.

Nel prossimo turno la squadra del Garden (42 punti) è in trasferta sul campo del Real Morciano mentre si sfidano Gemmano e Athletic Villaggio appaiati a quota 38: Potrebbe essere l'occasione per allungare. A fine campionato mancano quattro partite: “Saranno quattro finali, i miei giocatori sono carichi e vogliosi di portare la barca in porto con successo” assicura il bravo tecnico Pasquale Martino. Intanto la prossima settimana (giorno da definire) match di quarti di finale della Coppa Provincia di Rimini contro la Sarsinate.