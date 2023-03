Calcio giovanile, week end positivo per il Gabicce Gradara: tre vittorie ed un pareggio

Sport

Gabicce Mare

| 15:45 - 14 Marzo 2023

La squadra Giovanissimi 2008 del Gabicce Gradara.



Tre vittorie ed un pareggio per le squadre giovanili del Gabicce Gradara



JUNIORES



Gabicce Gradara – Sant'Orso 3-3



Buona prova dei ragazzi di mister Gaudenzi che sfiorano il colpaccio contro una squadra ben organizzata.



Il Gabicce Gradara parte subito all'attacco con Magi A. che da fuori tira alto e trova il gol al 7' su punizione ben calciata da Gaggi (0-1). La reazione del S. Orso non tarda ad arrivare e al 9' Francolini difende la propria porta con un doppio intervento e poi si ripete parando una punizione da fuori.



Il Gabicce Gradara non rimane a guardare e sorprende di nuovo gli avversari. Al 14' Petese conquista palla a metà campo e imbecca Gaggi in area di rigore che davanti al portiere non sbaglia: 2-0. Il gol del S. Orso arriva al 20' con Ciudin: 1-2.



Un minuto dopo ancora Gaggi cerca il tris con un tiro che va alto sulla traversa. Al 27' Petese ci prova dalla distanza. Il S. Orso giunge al pareggio al 30' sugli sviluppi di un calcio d' angolo con Pascucci: 2-2.



La partita è avvincente ed il Gabicce Gradara cerca di ristabilire le distanze. Al 32' il diagonale di Petese viene deviato dal portiere, sulla palla si avventa Finotti ma il difensore avversario allontana il pericolo. Sul capovolgimento di fronte il S. Orso ha una grande occasione ma grazie all'intervento provvidenziale di Mancini evita la terza marcatura ospite.



Il Gabicce Gradara dopo aver cercato insistentemente il gol con Semprini, Finotti e Petese, trova la rete al 40' con capitan Semprini (tiro imparabile da venti metri nel sette): 3-2

Nel secondo tempo, il S.Orso si fa più aggressivo. Al 54' colpisce la traversa e al 60' lambisce il palo. Il Gabicce Gradara si fa di nuovo pericoloso con Magi S. Sul finale di partita la pressione degli ospiti è insistente; al 74' sprecano a porta spalancata e al 78' è Francolini ad opporsi al tiro ravvicinato. Il portiere locale nulla può all'81' quando il S. Orso insacca con Bellon: 3-3. Prima dello scadere Magi S. sfiora il colpaccio ma il portiere avversario devia con i piedi.



Il Gabicce Gradara disputerà il prossimo incontro fuori casa sabato 18 contro il Villa San Martino.





GABICCE GRADARA: Francolini, Franca, Magi A. (20' s.t. Giacchetti), Mancini, Andreani, Bacchini, Morini, Semprini, Gaggi,(1 s.t. Magi S.), Petese, Finotti. A dispos. Borselli. All. Gaudenzi



ALLIEVI



Pol.Cagli- Gabicce Gradara 3-6



Vittoriosa trasferta sul campo del Cagli per il Gabicce Gradara che trova inizialmente qualche difficoltà a imporre il proprio gioco anche a causa di un campo tutt'altro che in perfette condizioni. Al 10' ci prova con lancio di Mboup per Bergamini che tira in porta ma il portiere para; al 16' però passa la squadra di casa con il giocatore che salta due difensori e mette la palla in rete (1-0). La squadra di mister Iachini al 17' rimette subito la partita in equilibrio: palla lunga di Magi Filippo per Mboup che non sbaglia (1-1). Al 36' contropiede di Bergamini che mette in mezzo per Sarli e all'altezza del dischetto del rigore spara alto.







Nella ripresa è un altro Gabicce Gradara. Al 2' calcio d'angolo d'angolo di Farroni e in mezzo all'area sbuca Sarli per l'1-2 ,al 3' contropiede lanciato da Magi Filippo per Sarli, uno-due con Bergamini che gli restituisce la palla e davanti al portiere non riesce a segnare; al 4' calcio d'angolo di Farroni, a centro area Magi Filippo di testa non può sbagliare (1-3). Al 5' e all '8' altre due occasioni sbagliate davanti al portiere prima da Sarli poi Bergamini, al 10' punizione battuta da Rossi che mette la palla in area per Mboup che salta il suo uomo e la mette al centro per Sarli che in corsa impatta benissimo (1-4). Al 12' contropiede di Sarli che mette Bergamini a tu per tu con il portiere: 1-5.



Dopo 15 minuti di assoluta supremazia il Gabicce Gradara tira il fiato e il Cagli ne approfitta al 18': il giocatore lasciato colpevolmente solo in area salta Nobile per il 2-5; al 27' è ancora la squadra di casa ad accorciare le distanze di testa su calcio d'angolo per il 3-5. Al 40' Farroni serve Bergamini che con un pallonetto tenta di saltare il suo marcatore che intercetta la palla con una mano in area: il rigore è battuto in maniera vincente dallo stesso Bergamini: 3-6.



Prossima partita domenica 19 marzo ore 11 Villa San Martino-Gabicce Gradara.







GABICCE GRADARA: Nobile, Boccalini (22'st Pontellini),Buccino, Sciuto, Rossi, Farroni, Sarli, Della Costanza(85'st Cangini), Bergamini, Magi Filippo, Mboup. All. Iachini







GIOVANISSIMI 2008



Gabicce Gradara - Urbania 5-0



Buona prestazione del Gabicce Gradara che si porta subito in vantaggio con Rossi di testa su angolo. La squadra continua a macinare gioco ed alla metà del primo tempo raddoppia Annibalini.



Secondo tempo all'insegna del Gabicce Gradara che su ottima pressione del reparto avanzato in particolare con Annibalini che induce ad un frettoloso rinvio il portiere sui suoi piedi e porta a tre le reti. Rossini su azione e Andruccioli su calcio piazzato portano a cinque le reti del Gabicce.



Prossimo turno domenica 19 ore 11 al Magi contro il Real Metauro.



GABICCE GRADARA: Gaggi, Sciuto (Fosca), Bana (Mosconi), Andruccioli, Luzi, Rossi, Annibalini (Tamburini), Gaudenzi, Terenzi, Guidi, Rossini. All. Mendo-Baffioni







GIOVANISSIMI CADETTI 2009



Urbania - Gabicce Gradara 0-2



Partita combattuta ed equilibrata tra Gabicce Gradara ed Urbania. Subito avanti la squadra ospite, Falcioni sfiora più volte il vantaggio, che arriva con il tap in di Orazi su serpentina di Falcioni. Non sta a guardare l'Urbania che ribatte bene e sfiora il pari in alcune occasioni.



Secondo tempo con l'Urbania alla ricerca del pareggio, mette dentro l'area il Gabicce Gradara che si compatta e sfrutta bene le ripartenze con il velocissimo Falcioni che con una incursione sigla il 2-0. Da segnalare una grandissima occasione da gol a porta vuota mancata da Gaudenzi. Finale con forcing dell'Urbania che non fa crollare l'ottimo fortino della difesa del Gabicce Gradara. Il risultato finale meritato, per il grande spirito di squadra, in situazioni di difficoltà, dimostrato dai ragazzi.



Prossimo match sabato 18 marzo a Gabicce alle ore 15 contro l’Academy Usav.



GABICCE GRADARA: Barbieri, Ricci, Foschi, Buscaglia, Benedetti, Mascarucci, Rossini (Caico), Gaudenzi, Falcioni, Ballarini, Orazi (Diotalevi). All. Mendo-Baffioni.