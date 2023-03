Calcio Eccellenza: Pietracuta, si torna in campo. Mercoledì sfida salvezza con il Classe

Sport

Pietracuta di San Leo

| 14:43 - 14 Marzo 2023

Louati sarà squalificato nel turno infrasettimanale.



Una stagione dal calendario compresso, per le squadre del girone B di Eccellenza, che domani (mercoledì 15 marzo) tornano in campo per la 31esima giornata di campionato. Per il Pietracuta c'è subito l'occasione del riscatto dopo la sconfitta esterna sul campo di Medicina: l'avversario sarà proprio la diretta rivale Classe, la prima delle due squadre nei playout, che insegue i rossoblu a -6. Fischio di inizio al Bindi alle ore 15.



Nelle ultime quindici partite il Pietracuta aveva ceduto solo alle prime della classe Victor San Marino e Progresso, risollevandosi dalle zone basse della classifica di un girone ad alta competitività: la partita di domani è uno scontro diretto da non sbagliare. La sconfitta di domenica è stata "ammortizzata" proprio dal pari tra Classe e Sant'Agostino, le due squadre al momento ai playout: il vantaggio del Pietracuta sui ferraresi è di dieci punti. Fregnani contro il Classe non avrà a disposizione Louati squalificato, gli infortunati Tosi e Faeti, ma recupera Filippo Fabbri. Migliorano le condizioni di Tomassini, Stavola, Contadini e Bellavista: crescono le possibilità per mister Fregnani, bravissimo a fare punti anche affrontando diverse partite in piena emergenza d'organico.



ric. gia.