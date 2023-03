Rimini, tornano i contributi per il trasporto delle persone con disabilità

Attualità

Rimini

| 14:10 - 14 Marzo 2023

Foto di repertorio.











A partire da lunedì 27 marzo si apriranno i termini per la domanda al Bando “Erogazione di contributi a sostegno della mobilità casa-lavoro, riservato a persone con disabilità”, un bando per il quale è stata fissata come data di scadenza il 28 aprile 2023. Si tratta di un’importante misura di sostegno alla disabilità, finanziata a livello Distrettuale dalla Regione Emilia-Romagna, per l’erogazione di contributi legati alla mobilità casa-lavoro. Aiuti economici in favore delle persone disabili che necessitano di trasporti personalizzati da e verso il luogo di lavoro, laddove non sia garantita la raggiungibilità con mezzi pubblici adeguati e/o compatibili con gli orari di lavoro.Possono accedere all'erogazione dei contributi le persone con disabilità che siano residenti nel Comune di Rimini e abbiano sostenuto le spese per il trasporto dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

Il contributo può arrivare anche a una copertura massima di 3mila euro e comprende sia i servizi resi da privati o Associazioni di Volontariato, che quelli organizzati in autonomia. Nella richiesta il beneficiario dovrà indicare gli estremi del datore di lavoro con tutte le informazioni relative all’occupazione svolta (indirizzo della sede di lavoro, tempo della prestazione lavorativa ecc.)



È possibile presentare domanda in differenti modi. Prioritariamente online, all'indirizzo internet https://bit.ly/Domanda-rimborsi-mobilita-casa-lavoro , avendo cura di selezionare tra le varie alternative proposte, il relativo Bando. La domanda può esse presenta anche personalmente, previo appuntamento, rivolgendosi al Dipartimento Servizi di Comunità del Comune di Rimini - Ufficio Bandi, in Via Ducale n. 7, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì: dalle ore 8,30 alle ore 12,30 - tel. 0541-704689 .

Il bando è pubblicato sul sito del Comune di Rimini al seguente link https://bit.ly/Bando-rimborsi-mobilita-casa-lavoro.