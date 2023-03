A Rimini c'è l'Oss di quartiere per gli anziani: un aiuto anche per le faccende quotidiane

Attualità

Rimini

| 14:06 - 14 Marzo 2023

Entra in funzione, nel distretto socio sanitario di Rimini, un'importante figura per il supporto delle persone della terza età o con disabilità nelle diverse attività quotidiane. Si tratta dell'Operatore socio sanitario di quartiere, finanziato con un contributo di 10.000 euro, che si occuperà delle visite pianificate in casa per il monitoraggio psicofisico della persona, ma anche delle piccole commissioni come la spesa o l'acquisto dei farmaci, fino all'accompagnamento all'esterno per le passeggiate. L'Operatore socio sanitario di quartiere aiuterà il proprio assistito anche a mantenere i contatti con i familiari, ad esempio organizzando videochiamate.



Questa importante figura verrà presentata ai centri anziani giovedì prossimo (16 marzo), alle 12.30, negli spazi del Laboratorio Aperto: presenti il dirigente comunale dei servizi di comunità Fabio Mazzotti e l'assessore Kristian Gianfreda, presidente del distretto socio sanitario di Rimini. "Da una semplice camminata per prendere un po’ d’aria all’organizzazione dei trasporti e delle commissioni più svariate: parliamo di aiuti indispensabili per chi, spesso, non può contare sul sostegno di parenti o affetti vari, perché solo o distante da loro”, evidenzia Gianfreda, illustrando quella che è "una piccola rivoluzione" di una sanità sempre più improntata "sul concetto di prossimità".