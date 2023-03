Paura per un motociclista nello schianto con un'auto. Interviene l'elisoccorso

Cronaca

Riccione

| 14:01 - 14 Marzo 2023

Incidente in viale Giulio Cesare, Riccione.

Un motociclista ferito in un incidente e portato con l’elisoccorso al Bufalini di Cesena in codice tre. Il traffico di una buona parte di Riccione andato in difficoltà. Il sinistro stradale è avvenuto questa mattina (14 marzo) alle 7:10, in prossimità del civico 29 di viale Giulio Cesare a Riccione, ed ha visto coinvolto un motociclista misanese di 56 anni ed il conducente 37enne di una autovettura, residente fuori regione.

Da una prima ricostruzione effettuata dal personale del reparto infortunistica del comando di Polizia locale intervenuto sul teatro del sinistro, entrambi i conducenti stavano circolando sulla strada con direzione sud/nord che, considerato l'orario di accadimento, era piuttosto trafficata.

Per cause in corso di accertamento è avvenuto l’urto tra i due mezzi: il conducente del motociclo è stato caricato sul cofano dell'autovettura e sbalzato di qualche metro sull'asfalto.

Le condizioni del ferito, rimasto comunque cosciente, hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso, che lo ha trasportato presso l'ospedale "Bufalini" di Cesena con un codice di gravità 3.

Sono state pesanti anche le ripercussioni sul traffico della città, che durante i rilievi ha visto completamente congestionate la SS16, la via Berlinguer e l'attigua via Einaudi, peraltro in concomitanza con l'orario di ingresso dei vicini plessi scolastici.