Il ricordo di Tonino Guerra è sempre vivo: le iniziative in sua memoria a Santarcangelo

| 13:28 - 14 Marzo 2023

Tonino Guerra.





Letture, proiezioni e uno spettacolo teatrale: anche l'amministrazione comunale clementina e la Fondazione Culture Santarcangelo partecipano alle “Giornate di Tonino Guerra”, promosse dall’associazione culturale intitolata al Maestro per ricordare il doppio anniversario della sua nascita e della sua scomparsa (16 marzo 1920 – 21 marzo 2012).



Quest’anno le Giornate renderanno omaggio agli aspetti più legati alle opere cinematografiche dell’artista santarcangiolese. Giovedì 16 marzo dalle 13 alle 19 la Baldini ospiterà un pomeriggio alla scoperta del mondo di Tonino Guerra, con una selezione di immagini e testi in libera fruizione. Alle 13,30 in sala Baldini sarà proiettato il film “E la nave va” (1983), che vede il Maestro co-sceneggiatore insieme a Federico Fellini, mentre alle 16,15 è in programma la pellicola di animazione “Il Cane e il suo generale” (2003) diretto da Francis Nielsen con musiche di Andrea Guerra, soggetto e sceneggiatura di Tonino Guerra ispirato dai disegni di Sergej Barkhin.

Alle ore 17,30 la commedia intramontabile “Amarcord” (1973), diretto da Federico Fellini che ha curato soggetto e sceneggiatura insieme al Maestro, e alle 21 il documentario “Tempo di viaggio” (1983) diretto da Andrej Tarkovskij e Tonino Guerra, in versione restaurata da Rai Teche presso il laboratorio l’Immagine ritrovata della Cineteca di Bologna.



Lunedì 20 marzo alle 20,30 le iniziative proseguono con la presentazione della riedizione del libro “Le lucciole” (Pazzini, 2023) a cura di Lora Guerra, in dialogo con Rita Giannini e l’editore Pier Giorgio Pazzini.



La rassegna si chiuderà sabato 25 marzo alle 21,30 proprio a Santarcangelo, con lo spettacolo teatrale “Amarcord 50 (1973-2023). Dalla Pagina allo schermo” portato in scena al teatro Lavatoio dalla compagnia Filodrammatica Lele Marini, ideato e diretto da Liana Mussoni.



Il programma completo delle iniziative, che si svolgono anche a Rimini e Pennabilli, è disponibile sulla pagina Facebook dell’Associazione culturale Tonino Guerra.