Storico accordo Confcommercio-sindacati per assunzione lavoratori stagionali

Confcommercio Rimini e i rappresentanti locali dei sindacati Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil hanno firmato l’Accordo Territoriale Stagionalità 2023, che permette alle aziende di operare assunzioni a tempo determinato per gestire picchi di lavoro riconducibili a ragioni di stagionalità nella provincia di Rimini. L’accordo ha validità fino al 31 dicembre 2023 e vale solo per le aziende che applicano integralmente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, versando la contribuzione all'Ente Bilaterale del Terziario della Provincia di Rimini.



Soddisfatto Gianni Indino, presidente Confcommercio Rimini, secondo cui questo accordo è una risposta "a un'esigenza sentita dalle imprese locali per gestire i picchi di lavoro stagionali" e uno strumento di flessibilità "alle nostre imprese che si trovano a dover affrontare un flusso di lavoro maggiore in determinati periodi dell’anno".



Per Francesco Guitto, segretario generale Filcams Cgil Rimini, "l'accordo coglie l'opportunità della stagionalità per migliorare il sistema" grazie a un sistema "che incentiva le imprese ad applicare correttamente la contrattazione collettiva e ponendo un argine al proliferare delle organizzazioni sindacali e datoriali pirata”. Secondo Aldo Giammella, segretario generale della Uiltucs-Uil, sarà possibile assumere "lavoratori già qualificati pronti ad affrontare le esigenze di aziende che vedono aumentare i picchi di lavoro durante il periodo estivo”. Infine soddisfazione anche per Gianluca Bagnolini, segretario generale Fisascat Cisl Romagna, che si auspica che l'accordo sia il primo passo "verso una contrattazione integrativa territoriale più ampia di cui il settore del commercio così come quello del turismo", che "hanno assolutamente necessità di ricercare un innalzamento della qualità dell’occupazione e della qualità della vita dei lavoratori in generale”.