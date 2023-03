Allevamento Fileni, fronte del 'no' attivo: comitato per la Valmarecchia a casa Madiba

Attualità

| 12:27 - 14 Marzo 2023

Il cantiere alla Cavallara.



L'acceso dibattito sulla realizzazione di un nuovo allevamento di polli in località Cavallara ha già tempo superato i confini dell'Alta Valmarecchia. A Rimini se ne parlerà anche a Casa Madiba, domani (mercoledì 15 marzo) dalle 18.30, con Riccardo Santolini, esponente del Comitato per la Valmarecchia. Sarà presente anche Sauro Pari, presidente della Fondazione Cetacea.



Casa Madiba, che ha già espresso contrarietà al progetto, spiega che l'obiettivo dell'incontro è "avviare una riflessione sulle conseguenze e sulla portata del progetto di allevamento", con la consapevolezza "che si tratti di un’opera che riguarda da vicino anche chi vive nella città". La data scelta non è casuale: il dibattito sarà contestuale al mercato cittadino "I custodi del cibo", evento settimanale che da anni promuove modelli sostenibili di produzione e consumo del cibo, sostenendo anche le piccole realtà agricole del territorio. "Crediamo - spiegano gli attivisti di Casa Madiba - che solo un rapporto virtuoso tra pratiche agricole sostenibili e nuovi modelli di consumo consenta di immaginare un sistema territoriale realmente sostenibile dal punto di vista ecologico e sociale". Casa Madiba rilancia il proprio "no" verso gli allevamenti intensivi, denunciandone i lati di criticità: "dalla totale assenza di attenzione al benessere e ai diritti degli animali, al peggioramento della qualità dell’aria, dei suoli e delle acque, al potenziale ruolo di incubatori di nuove epidemie, fino alle influenze sulle economie locali e i sistemi agrari", evidenzia la nota degli attivisti.