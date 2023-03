Torneo di burraco per beneficenza a Riccione al Centro del Buon Vicinato

Eventi

Domenica 19 marzo al centro del Buon Vicinato in Via Benevento, 13 a Riccione, andrà in scena "Il burraco del Papà". Si tratta di un torneo di Burraco di beneficenza, organizzato da Associazione Parkinson in Rete in collaborazione con ANMIC Rimini (Associazione Mutilati e Invalidi Civili). In palio tanti premi per le prime 10 coppie classificate, e ricco buffet per tutti i partecipanti, per un evento di aggregazione, divertimento e beneficienza. Il ricavato sarà utilizzato dalle Associazioni Parkinson in Rete e ANMIC Rimini per sostenere le iniziative di aiuto sul territorio. L'inizio degli accreditamenti avverrà alle 14,30, mentre il contributo per potersi iscrivere sarà di 10 euro.

Per prenotarsi contattare Manuela al numero: 3398047521