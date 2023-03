Parchi e aree pubbliche, oltre 60mila euro di interventi a Bellaria Igea Marina

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 11:58 - 14 Marzo 2023

Al via a Bellaria Igea Marina un significativo intervento che coinvolgerà parchi e aree pubbliche, con l’installazione di nuovi giochi per bambini e la sistemazione di quelli già esistenti: oltre 60.000 euro la somma stanziata allo scopo dall’Amministrazione Comunale. Una cifra in cui sono compresi i circa 5.000 euro di gettito legati al 5 per mille: chi ha scelto di devolverlo lo scorso anno ai Servizi Sociali dell’Ente, contribuirà così nel concreto a una buona causa, vedendolo destinato espressamente all’acquisto e all’installazione di giochi inclusivi che diano pari accesso a tutti i bambini in termini di divertimento e socializzazione.



Una tempistica, quella scelta per i lavori, che consentirà di ultimarli in tempi utili in vista della bella stagione e del periodo dell’anno che maggiormente si presta alla vita all’aperto. Corposo, come detto, l’investimento, che permetterà di intervenire in maniera diffusa e omogenea su tutto il territorio e di dedicare la giusta attenzione anche ai parchi più piccoli e periferici. Dalla zona Cagnona, dove ad esempio si interverrà nel parco di via Alessandria, sino alla zona Sud, dove non mancheranno nuove implementazioni presso quel grande polmone verde cittadino che è il parco del Gelso. Altre zone interessate dall’intervento sono poi il parco di via San Martino, che sarà dotato di un gioco di equilibrio pensato per migliorare la coordinazione di movimento, particolarmente utile ai piccoli frequentanti dell’antistante scuola d’infanzia Il Gabbiano.



I giochi installati saranno di varie tipologie ed innovativi, come la rete scalabile che sarà collocata presso il parco Giovanni Paolo II adiacente alla residenza comunale. Come sottolineato, parte integrante dell’intervento sarà anche la sistemazione e la messa in sicurezza, laddove necessario, dei giochi all’aperto già esistenti, unitamente all’installazione di quei giochi inclusivi appositamente studiati e realizzati per consentire il gioco anche ai bambini con ridotta mobilità. E’ il caso proprio del parco di via Alessandria, dove sarà installata una tripla altalena inclusiva, per il divertimento in contemporanea di tre bambini, e del parco del Gelso: dove sarà collocato un gioco attrezzato comprensivo di scivoli, arrampicata, torretta e un pannello didattico, nonché una giostra girevole inclusiva di ultima generazione che potrà essere utilizzata da due o più bambini. Stesso modello di giostra che sarà installato anche al parco Caduti di Nassiriya in zona Belverde a Igea Marina.



Si segnala sin da ora, infine, che a questo corposo stanziamento si aggiungerà, immediatamente prima dell’estate, la realizzazione di un nuovo parco giochi integralmente inclusivo al parco Pavese: dove saranno installate diverse attrazioni per i più piccoli per ulteriori 21.000 euro di investimento.