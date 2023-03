Turismo e benessere: le tendenze del 2023

Attualità

Nazionale

| 10:29 - 14 Marzo 2023

Sempre più persone si mostrano interessate all'organizzazione di viaggi incentrati su relax e benessere, per staccare dalla routine quotidiana e abbandonare lo stress accumulato nel corso dell'anno. Cresce così la richiesta di strutture con spa e centri wellness, se non addirittura di mete in cui riscoprire un pieno contatto con la natura: ma quali sono le tendenze più in voga per i prossimi mesi?





Viaggiatori alla ricerca di natura e relax

Terme e centri benessere tra i trend del 2023

Il piacere dei tour enogastronomici

Benessere e tradizioni esotiche per chi viaggia all'estero

I ritmi di vita sempre più stressanti e le preoccupazioni legate ai vari problemi che abbiamo affrontato in questi anni hanno fatto aumentare la richiesta, da parte dei viaggiatori, di. Come evidenziato anche da un'indagine ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo , infatti, ben il 46% di coloro che organizzano una vacanza cercano espressamente, mentre il 22% non intende rinunciare ad attività wellness come spa, massaggi e trattamenti estetici.Ciò porta gli operatori del settore a lavorare su proposte turistiche in cuiche in passato, con soluzioni studiate per combinare il piacere della scoperta di nuovi posti da visitare alla ricerca di luoghi incontaminati e lontani dal turismo di massa. Cambia dunque il modo stesso di intendere il viaggio, sempre più inteso come un modo per tornare alle sensazioni più naturali e genuine.Già in forte crescita negli ultimi due anni,sembrano destinati a un ulteriore incremento in questo 2023, a dimostrazione di quanto i viaggiatori vogliano ora mettere al primo posto il proprio benessere. Se molti guardano alla proposta interna delle strutture ricettive, che sempre più spesso mettono una propria spa a disposizione dei clienti, in costante aumento è la percentuale di chi invece cercaLa, per esempio, con località del calibro dirisulta essere una meta sempre più apprezzata dai viaggiatori italiani e non, che scelgono queste destinazioni anche come tappe all'interno di itinerari più lunghi, che toccano magari le più famose città d'arte e le meraviglie paesaggistiche delle colline regionali.Per quanto riguarda il turismo termale, peraltro, l'Italia resta una delle destinazioni più amate in assoluto, in compagnia di nazioni come, che proprio sul comparto wellness stanno costruendo parte della propria fortuna turistica.Tra lenon si possono non citare i tanto amati tour enogastronomici , che soprattutto nel nostro Paese rappresentano un'attrattiva dal grandissimo potenziale da nord a sud. Spesso combinati con esperienze di tipo naturalistico e termali, gli itinerari di questo tipo permettono di entrare in contatto con le tradizioni dei singoli territori, die di rigenerarsi completamente combinando il piacere del buon cibo e del buon bere con immersioni in zone lontane dal caos cittadino.Dalle Langhe piemontesi al, passando per l'incredibile varietà di regioni come Campania, Sicilia e la stessa Romagna , chi ama questo tipo di esperienze non ha che l'imbarazzo della scelta. Per questo motivo aumentano anche le richiesteorganizzati in giro per lo Stivale, un trend che riguarda non soltanto i nostri connazionali ma anche tanti turisti provenienti dall'estero.Chi vuole vivere esperienze di qualità dal punto di vista dele della riscoperta delle tradizioni più genuine non manca di optare per le destinazioni estere più caratteristiche: da un angolo all'altro del pianeta, infatti, sono tantissime le opzioni da prendere in considerazione per un viaggio nel quale entrare in contatto con i valori e leUna delle mete più richieste in tal senso negli ultimi tempi è il, una nazione dalla cultura millenaria che da sempre affascina anche noi occidentali, tanto da essere omaggiata anche in film e serie TV come L'ultimo samurai e L'era dei samurai, e persino videogame, come dimostrano i numerosi titoli di slot machine come Sumo Sumo e Tale of Kyubiko proposti dalle piattaforme di genere. L'arcipelago nipponico è infatti sempre più ricercato dai tanti che, oltre a volersi tuffare nelle luci e nei colori della capitale Tokyo, inseriscono nel proprio programma di viaggio esperienze indimenticabili come quella di, di rilassarsi negli Onsen (le terme naturali locali) e di partecipare a una cerimonia del tè.A proposito di, impossibile non guardare ad altri meravigliosi Paesi come l', in cui hanno avuto origineche mettono al centro dell'attenzione l'equilibrio psico-fisico della persona, oppure l', che vanta non soltanto alcuni degli stabilimenti termali più suggestivi del mondo ma anche un incredibileche merita più di un approfondimento.