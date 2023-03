'Meloni appesa' imbrattato il cavalcavia di via Veneto a Riccione

Attualità

Riccione

| 10:11 - 14 Marzo 2023

La scritta sul cavalcavia.

"Meloni appesa" è la scritta comparsa sul cavalcavia di Via Veneto a Riccione. A segnalarlo l'On. Beatriz Colombo che chiede l'immediato intervento dell'Amministrazione Comunale per la cancellazione della "scritta vergognosa ed auspico l'unanime condanna e presa di posizione da parte di tutte le forze politiche della Città".

"Stiamo assistendo" dice ancora Colombo "ad un indecoroso e pericoloso spettacolo che prosegue, in un unica direzione, da sinistra verso destra. Esprimo la più sincera vicinanza e solidarietà al Presidente Giorgia Meloni per il coraggio e la determinazione con cui svolge il gravoso lavoro da Premier in un periodo storico tra i piu difficili della Repubblica." conclude la nota stampa.