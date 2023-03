Nuoto, due argenti per Riccione ai Citi Para Swimming World Series 2023

Sport

Riccione

| 09:46 - 14 Marzo 2023

I due medagliati della Polisportiva Riccione.

Si sono conclusi i Citi Para Swimming World Series 2023 e i Campionati Assoluti Invernali FINP a Lignano Sabbiadoro lo scorso finesettimana, manifestazione che ha registrato numerosi record mondiali, europei e italiani: oltre 400 atleti, di cui 178 italiani, provenienti da 44 nazioni.

Per la Polisportiva Riccione, la squadra FINP, rappresentata da Lorenzo Fagioli e Giulio Bernini, si porta a casa 2 medaglie d’argento: Bernini nei 400 stile libero classe S09 e Fagioli nei 100 dorso classe S08.

Grande soddisfazione da parte degli atleti, sia per le prestazioni sia per le medaglie vinte, a conferma di un buon stato di forma per i meritati piazzamenti.

Peccato per l’assenza dell’ultimo momento di Leonardo Torsani, causa influenza: "il bottino di medaglie sarebbe stato sicuramente più cospicuo”. Queste le parole dei tecnici Ilario Battaglia e Rachel.