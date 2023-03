Cattolica, la scuola media di Gabicce Mare si aggiudica 'Per un pugno di tablet'

Attualità

Cattolica

| 08:03 - 14 Marzo 2023

Un momento della serata.

Si è disputata la finale di "Per un pugno di Tablet", organizzato dall'Associazione Navigare - Civica Università di Cattolica, in collaborazione con la Biblioteca di Cattolica e il Centro Culturale Polivalente.



Complimenti alla classe II B della scuola Media dell'Istituto Comprensivo G. Lanfranco di Gabicce Mare, vincitrice dell'edizione 2023 sulla classe II B dell'Istituto Comprensivo San Giovanni in Marignano, della competizione culturale per la quale RivieraBanca, come sostenitrice, ha fornito I tablet in premio.



I rappresentanti delle Amministrazioni locali sono intervenuti in apertura della finale, portando il loro saluto: l'Ass. del Comune di Cattolica Federico Vaccarini; l'Ass. del Comune di San Giovanni in Marignano Nicola Gabellini, raggiunto dal Sindaco Daniele Morelli, impegnato nella prima parte dell'evento; l'Ass. Rossana Biagioni del Comune di Gabicce Mare.



Non è mancato il saluto del Presidente di Riviera Banca Fausto Caldari.

"Sono onorato di partecipare ad un evento così importante -ha detto il Presidente- perché rivolto a giovani che si sfidano tra loro 'Per un pugno di tablet', gara di lettura organizzata dall'Associazione Navigare, dalla Civica Università e dalla biblioteca di Cattolica. Il progetto si pone l'obiettivo di avvicinare i ragazzi alla lettura, di favorire la competizione, di rafforzare l'identità di Gruppo e potenziare la capacità di collaborare, facilitando la formazione. Una competizione molto interessante, che ha visto la classe 2°B di Cattolica, del prof. Messina, la 2°B di San Giovanni in Marignano della preside Nadia Vandi, e la 2B della preside Simona Paolillo di Gabicce Mare affrontarsi tra loro con lealtà, determinazione e bravura.

Vedere le ultime due classi, quella di Gabicce Mare e di San Giovanni in Marignano, che hanno ottenuto maggior punteggio, sfidarsi tra loro per la vittoria finale, è davvero emozionante. Grazie agli organizzatori, gli insegnanti, le amministrazioni e le scuole che hanno sostenuto l'iniziativa".



La finale di "Per un pugno di Tablet", che ha visto ospite lo scrittore Piergiorgio Pulixi, é stata condotta dagli organizzatori dell'iniziativa Prof. Giancarlo Messina e Prof.sa Antonella Mascilongo, quest'ultima anche ideatrice dell'interessante competizione tra i giovani studenti.