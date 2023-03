Finali Regionali Nuoto, Garden Rimini sul podio con Tomassini

Sport

| 07:57 - 14 Marzo 2023

Lorenzo Tomassini.

Si è svolta, sabato 11 e domenica 12 Marzo, la prima parte delle finali regionali presso lo Stadio del Nuoto di Riccione, alla quale hanno partecipato i ragazzi e le ragazze della squadra agonistica della Polisportiva Garden Rimini. I ragazzi della squadra si sono qualificati in ben 44 gare individuali, ben 10 finali in più rispetto alla stagione precedente. La prima parte delle finali regionali ha raccolto alcune soddisfazioni, pur mancando di poco risultati ancora più importanti, su tutti la terza posizione sul podio di Lorenzo Tomassini, che ottiene un’ottima medaglia con il personale di 24”95, a soli 6 centesimi dal tempo per i Campionati Italiani Giovanili. A Lorenzo resterà la possibilità di provare la qualificazione anche la settimana prossima nella distanza dei 100 stile libero. Ottima la prestazione personale anche di Cristian Piccininni, che ottiene la 5ª posizione di Categoria negli 800 stile con il personale di 8’53”46, gareggiando con atleti più grandi di un anno e primo del suo anno.

Nota dolce amara sono i 4 quarti posti ottenuti in alcune gare, alcuni dei quali che hanno mancato la medaglia per pochi centesimi:



4º nei 200 dorso Lorenzo Boga

2’05”72

4º nei 200 dorso Cristian Piccininni

2’19”36

4ª nei 100 dorso Giorgia Genghini

1’06”55

4ª nei 50 stile Francesca Zanni

26”71