Piromane delle auto condannato a 2 anni di reclusione per incendi nel centro storico di Rimini

Cronaca

Rimini

| 20:29 - 13 Marzo 2023

Auto in fiamme, foto di repertorio.

Un piromane di origine calabrese è stato condannato a 2 anni di reclusione e un anno di libertà vigilata dal tribunale di Rimini per aver appiccato il fuoco a otto auto nel centro storico della città lo scorso febbraio. L'uomo, un 40enne che vive per strada e frequenta la zona del Mercato Coperto e della stazione, ha giustificato il suo gesto come una reazione di rabbia a un'aggressione subita in strada. Sebbene non abbia causato feriti, il fuoco ha distrutto quattro auto e danneggiato seriamente altre quattro. Il piromane è stato rintracciato grazie alle telecamere di sorveglianza pubbliche e private, e sarà costretto a presentarsi quotidianamente alla caserma dei carabinieri di Rimini Porto. Il giudice ha riqualificato il reato da incendio a danneggiamento seguito da incendio, quindi l'uomo non sconterà la sua pena in carcere, a meno che non violi l'obbligo di presentazione quotidiana.