Rione Clodio: incidente stradale rinnova l'appello dei residenti per migliorare la viabilità

| 20:16 - 13 Marzo 2023

L'incidente avvenuto in via Ducale.

I residenti del Rione Clodio hanno denunciato il rischio che corrono a causa del traffico intenso nelle loro strade. Un incidente è avvenuto in via Ducale nel primo pomeriggio di oggi (13 marzo), quando un veicolo ha colpito un fittone e l'ha sbalzato contro il muro di un palazzo, ma fortunatamente non ci sono stati feriti. I residenti hanno chiesto ripetutamente al sindaco di trovare soluzioni per migliorare la viabilità e ridurre il rischio per i pedoni, ma finora senza successo. "Il Sindaco non si è mai mostrato disponibile a incontrare i residenti per discutere di soluzioni alternative che migliorerebbero la qualità della vita nel Rione Clodio".