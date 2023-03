Donna si dà fuoco in un distributore di benzina: tragico gesto alla frontiera tra San Marino e Rimini

Cronaca

Repubblica San Marino

| 19:54 - 13 Marzo 2023

Sono stati trovati vicino al suo cadavere tutti i suoi effetti personali.

Una donna di 54 anni di origini albanesi ha deciso di porre fine alla sua vita con un tragico gesto questa mattina, in un distributore di benzina a Dogana. Dopo aver chiesto di riempire alcune bottiglie con il combustibile, si è spostata sul greto del torrente a pochi metri di distanza e si è data fuoco con il carburante. Gli agenti di Gendarmeria e Polizia Civile sono arrivati sul posto per spegnere le fiamme, ma purtroppo hanno constatato la morte della donna. Sono stati trovati vicino al suo cadavere tutti i suoi effetti personali, che hanno permesso l'identificazione. La zona dove è avvenuto il fatto si trova sul confine tra San Marino e Rimini, e pertanto è necessario stabilire la competenza territoriale. La Gendarmeria ha acquisito le telecamere di sorveglianza del distributore per cercare di fare chiarezza sull'accaduto. La giornata è stata funestata anche dalla notizia di un gesto simile compiuto da due anziani coniugi di Domagnano nel fine settimana.