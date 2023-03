Calcio RSM, Libertas arbitro dello scudetto: prima il Cosmos e poi il Tre Penne

Sport

Repubblica San Marino

| 19:02 - 13 Marzo 2023

Dopo aver ben figurato contro La Fiorita, sfiorando contro i detentori del titolo un successo sfumato solo nel finale per la prodezza di Danilo Rinaldi, la Libertas di Floriano Sperindio vuole confermare i progressi ostentati nel 2023 confrontandosi con le due migliori squadre del nostro campionato nel corso della stessa settimana. Un filotto di impegni di alto profilo, che porterà i Granata ad incrociare le prime tre della graduatoria nello spazio di sette giorni esatti.



Si parte domani, con una gara a metà: si giocherà solo il secondo tempo della sfida al Cosmos, interrotta lo scorso 26 febbraio al termine della prima frazione per via della notevole nevicata che ne ha reso impossibile il completamento. In quel momento il risultato stava premiando il Cosmos, avanti grazie alla rete di Guidi – e da quel punteggio di ripartirà. La squadra di Nicola Berardi giocherà per riprendersi la vetta della classifica, nel frattempo passata tra le mani del Tre Penne, che gode attualmente di un +2 nei confronti dei Gialloverdi. La squadra di Ceci, proprio venerdì prossimo, incrocerà la Libertas al termine del suo personalissimo tour de force, dal quale Sperindio vuole trarre positive indicazioni in vista della post-season con accesso alla UEFA Europa Conference League in palio.



Si gioca a Montecchio, a partire dalle 21:15 e per 45 minuti più eventuale recupero. La porzione di gara sarà comunque distribuita in diretta gratuita e con commento in italiano sulla piattaforma TITANI.TV.