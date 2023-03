Calcio giovanile, Rimini: colpaccio Primavera 4 a Novara (0-2) e U17 a Recanati (0-1)

Sport

Rimini

| 16:14 - 13 Marzo 2023

Lucrezia Vecchione, cinquinal nella partita della Under15 Femminile Rimini FC - United Romagna.

I risultati delle squadre del settore giovanile del Rimini Calcio.



PRIMAVERA 4 – 22ª Giornata



NOVARA - RIMINI FC 0-2





NOVARA FC: Lando, Pellegrino (17’st Zucco), Calò, Gabriele (1’ st Verga), Saidi (1’st Scariano), Therqaj, La Vecchia, Sartor, Buric (12’ st Rosa), Fragomeni, Lanzarotti;

A disposizione: Cucinotta, Soncin, Gattoni, De Simone, Famiglietti, Zerbo, Cappiello, La Rosa, Serpa. Allenatore: Semioli.





RIMINI FC: Conti, Madonna, Marcello, Nastase, Bianchi, Rushani, Fraternale (45’ st Gabriele), Russo (33’ st Gianfrini), Marconi (33’ st Capparelli), Cherubini (45’ st Ricci), Zanni (24’ st Alvisi). A disposizione: Cerretani, Di Pollina, Sebastiani, Lonardo. Allenatore: Brocchini.





Reti: 28’ pt Fraternale, 39’ st Cherubini.



NOTE. Ammoniti: Pellegrino, Zucco.







UNDER 17 – 14ª Giornata



RECANATESE - RIMINI FC 0-1



RECANATESE: Osama, Patrizietti, Gamardella, Ghergo, Hodaj, Pasqualini, Oprebibai, Canonici, Gigli, Masi, Pasquini. A disposizione: Filipponi, Fusco, Zanutel, Forte, Ammorra, Ni Yan Yan, Dalla, Capodacqua.



RIMINI FC: Bartoletti, Ciavatta, Bacchiocchi (24’ st Coppola), Zighetti (10’ st Carbonara), Brisku, Volonghi, Cesarini (36’ st Orioli), Urciuoli (10’ st Paganini), Capicchioni, Hassler, Giacomini (24’ st Hamati). A disposizione: Bianchi, Cecchini, Sposato.



RETI: Ciavatta.

NOTE: Ammoniti: Zighetti, Orioli.



UNDER 16 – 13ª Giornata



RIMINI FC – IMOLESE CALCIO 1-2





RIMINI FC: Di Ghionno, Petrini, Fiordalisi (20’ st Para), Imola, Magi, Lepri (10’ st Alessi), Cagnoli (43’ st Morri), Jubani, Bernardi, Rota (10’ st Padroni), Brolli. A disposizione: Ripari, De Gaetano, Battisodo, Zanieri. Allenatore: Pieri.



IMOLESE CALCIO: Pasin, Carpano, Valentini, Ruggia, Mengoli, Manzoni, Trebbi, Busi, Romagnoli, Guidi, Dall’Osso. A disposizione: Bianchi, Serra, Santeramo, Perdisa, Vernioli, Drei, Banzola, D’Amato, Cocchi. Allenatore: Calzolari.



NOTE. Espulsi: Alessi (R) Ammoniti: Rota (R), Alessi (R), Fiordalisi (R), Valentini (IM).



UNDER 15 – 14ª Giornata



RECANATESE – RIMINI FC 1-6





RECANATESE: Mezzelani (34' s.t. Patrizietti), Verducci, Generosi (34' s.t. Mandozzi), Ghergo, Cicarilli (28' s.t. Malizia), Frattari, Maccaroni (34' s.t. Carpini), Regini, Onofri (24' s.t. Calabrese), Pizzicotti, Sampaolesi (34' s.t. Rebichini). Allenatore: Baleani.

A disposizione: Gurini, Papini, Berdai.



RIMINI FC: Pirini (28' s.t. Perazzi), Zammarchi (30' s.t. Ballarin), Fabbri (21' s.t. Eco), Scirocco (dal 30' s.t. Lombardi N.), Drudi, Manzi, Cenci (dal 28' s.t. Bizzarri), Mataj (dal 21' s.t. Lombardi L.), Molfetta (dal 28' s.t. Grassi), Arlotti, Celani. A disposizione: Di Pollina, Foschi. Allenatore: Berretta.



RETI: 20' p.t. Mataj (R), 25' p.t. - 23' s.t. Molfetta (R), 38' p.t. Arlotti (R), 2' s.t. Pizzicotti (REC), 29' s.t. Eco (R), 34' s.t. Drudi (R)



NOTE. Ammoniti: Frattari, Celani, Molfetta.





UNDER 15 FEMMINILE – 13ª Giornata

RIMINI FC – UNITED ROMAGNA 10-0



RIMINI FC: Mariani (61’ Vannucci), Giunta (56’ Sgallini), Mascella (63’ Genghini), Pesaresi, De Sio, Celeschi (50’ st Cola), Spadazzi (43’ Mastellone), Ferraro (48’ Paganelli).



RETI: 6’ Spadazzi, 16’ De Sio, 26’ Spadazzi, 43’- 49’- 60’- 66’-73’ Vecchione, 44’ Ferraro, 55’ Giunta.





UNDER 13 PRO – 23ª Giornata



FIORENZUOLA - RIMINI

P.T. 1-2 Reti: Bertoni (RN) al 8', Ponzini (FIO) al 15', Cassano (RN) al 20'.

FIORENZUOLA: Canazza, Barbieri, Badia, Cerbi, Canigola, Furlotti, Meboua, Ponzini, Sanasi.

RIMINI FC: Racanelli, Hernandez, Cevoli, Donini, Cassano, Gabellini, Romani, Bertoni, Giusti.

S.T. 0-1 Rete Aragao al 1'

FIORENZUOLA: Luco, Bottini, Damenti, Furlotti, Galli, Figlios, Peluso, Rastelli, Canini.

RIMINI FC: Alberani, Lunedei, Ricci, Kasalla, Costantini, Aureli, Aragao, Dhelpra, Mendola.

T.T. 0-2 Reti: Cassano al 5', Giusti al 18'.

FIORENZUOLA: Canazza, Barbieri, Badia, Cerbi, Canigola, Furlotti, Meboua, Ponzini, Sanasi.

RIMINI FC: Racanelli, Hernandez (al 12' Dhelpra), Ricci (al 12' Lunedei), Donini (al 12' Romani), Costantini (al 12' Kasalla), Cassano (al 12' Cevoli), Gabellini (al 4' Mendola), Bertoni (al 12' Aragao), Giusti (al 12' Aureli).

Q.T. 0-0.

FIORENZUOLA: Luco, Bottini, Cerbi, Damenti, Galli, Figlios, Rastelli, Sanasi, Canini.

RIMINI FC: Alberani (al 15' Racanelli), Cevoli (al 14' Hernandez), Ricci (al 13' Lunedei), Kasalla, Costantini (al 14' Donini), Cassano (al 12' Giusti), Romani, Bertoni, Dhelpra (al 17' Mendola).