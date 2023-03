Volley B2 femminile, per la Lasersoft Riccione successo a Porto Potenza Picena 1-3

Sport

Riccione

| 15:52 - 13 Marzo 2023

Torna a sorridere la Lasersoft Riccione che dalla trasferta di Porto Potenza Picena conquista i tre punti superando 3-1 (17-25/18-25/25-22/14-25) le padrone di casa della New System Volley Torresi. Era importante vincere per scrollarsi di dosso il precedente stop interno con la capolista, tornare a muovere la classifica e per tenere alto il morale in vista delle prossime gare.

I tre punti, oltre a ritrovare ulteriore fiducia, permettono a Moltrasio e compagne di salire a quota 41 punti in quarta posizione in classifica, con un ruolino di marcia di 14 vittorie e 5 sconfitte.

Nel prossimo turno, fissato a sabato 18 Marzo ore 18.00 alla Palestra Fontanelle di Riccione, la Lasersoft Riccione ospiterà la DeMitri-Carlo Forti P.to S.Giorgio,



La partita



Partita che si presentava insidiosa e in più a complicare le cose ci si è messo anche l'infortunio di Agostini, ben sostituita da Stefanini prima e Jelenkovic poi.

Nel primo set le biancoblu per tre volte sono avanti di quattro punti (6-2, 13-9, 16-12): Torresi trova per due volte la parità ma nella terza occasione sul turno in battuta di Gabellini la Lasersoft allunga definitivamente imponendosi col netto punteggio di 25-17.



Secondo parziale dove invece le riccionesi dettano legge fin dall'inizio mettendo costantemente in difficoltà l'avversario. Il raddoppio giunge senza patemi: Lasersoft che vince 25-18.



Nel terzo parziale c'è la reazione d'orgoglio delle ragazze locali, che aiutate anche da diversi errori specialmente al servizio si aggiudicano il terzo set 22-25 allungando così la contesa.



Quarta ed ultima frazione che vede Moltrasio e compagne in costante controllo grazie ad una Godenzoni che attacca con altissime percentuali. Avendo archiviato il set molto presto c'è spazio in campo anche per Chiste, Paolassini, Astolfi, che permettono di chiudere il quarto parziale (14-25).



Riccione: Moltrasio 3,Ricci 6, Gugnali 13, Tallevi 13, Godenzoni 17, Gabellini 18, Jelenkovic L2,Chistè, Stefanini L1, Paolassini, Astolfi n.e. Agostini