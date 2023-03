Riccione Terme, lo spettro della chiusura e lo stato di agitazione: l’Amministrazione ha incontrato la proprietà

Attualità

Riccione

| 15:24 - 13 Marzo 2023

Riccione Terme.

L’amministrazione comunale di Riccione esprime tutta la sua vicinanza e garantisce la fattiva collaborazione per la situazione di Riccione Terme e per i dipendenti dell’azienda. Questa mattina la sindaca Daniela Angelini e l’assessore all’Urbanistica Christian Andruccioli hanno incontrato in Municipio la presidente del consiglio di amministrazione di Riccione Terme Roberta Piccioni insieme all’avvocato Simone Cantarini.



“L’incontro era stato programmato da tempo - spiega la sindaca Angelini -. Sono diversi mesi, infatti, che l’amministrazione comunale porta avanti un dialogo con tutti i soggetti coinvolti nel settore termale al fine di potere rappresentare un supporto utile a superare questa fase di ristrutturazione aziendale, facendo proprie le preoccupazioni dei lavoratori dello stabilimento ma anche quelle di tutte le imprese dell’indotto, a partire dagli albergatori”.



L’amministrazione comunale considera infatti l’area termale estremamente importante per lo sviluppo della zona Sud e, in generale, per la crescita di tutta la città di Riccione. “Convocheremo a breve le rappresentanze sindacali dei lavoratori di Riccione Terme - continua la sindaca - perché vogliamo fare sentire loro la vicinanza dell’amministrazione comunale nella speranza che il dialogo con la proprietà di Riccione Terme possa proseguire in maniera costruttiva”.



L’azione dell’amministrazione comunale nelle prossime settimane e nei prossimi mesi sarà costantemente volta a supportare in maniera prioritaria i lavoratori e la proprietà dello stabilimento. “L’obiettivo dell’amministrazione è operare per l’interesse generale della città: Riccione Terme è una realtà estremamente importante per Riccione e abbiamo il dovere di sostenerla al meglio”.