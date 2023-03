Basket C Silver, Dulca Santarcangelo sconfitta a Novellara 87-74

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 15:16 - 13 Marzo 2023

Sconfitta per gli Angels sul parquet di Novellara nonostnate uil ritorno in caampo del play Rivali dopo un periodo di stop forzato.

Buona la partenza per i ragazzi di coach Bernardi subito a segno con due tiri da tre, Buzzone poi Mulazzani. I padroni di casa entrano in partita sfruttando le disattenzioni dei clementini. Gli Angels con un bel flusso offensivo conducono la partita per i primi 8’. Novellara punisce la difesa poco intensa dei gialloblu e si porta avanti al termine del primo quarto con il punteggio di 22-21.

Partenza sottotono invece nei primi secondi di gioco del secondo quarto per gli ospiti. Coach Bernardi decide di cambiare marcia e allungare la difesa tutto campo e con un parziale di 9-0 si riporta avanti 24-30 prima della risposta del solito Doddi.

Bedetti con tre magate porta gli Angels a toccare il massimo vantaggio sul +9 quando mancano 5 minuti alla fine del secondo quarto di gioco costringendo coach Boni al timeout. I biancorossi al rientro in campo schierano una zona fronte pari mettendo in difficoltà gli Angels. In attacco la coppia Riccò – Doddi piazza il contro break e contro sorpasso Novellara sul 36-35.

Partita caratterizzata dai parziali fino a questo momento con le squadre che vanno negli spogliatoi con il punteggio di 42-41.

Novellara con una partenza sprint vola sul +8 costringendo coach Bernardi al timeout. I clementini si riportano a un possesso di distanza ma i padorni di casa tirando con percentuali altissime dalla lunga distanza rimettono subito 6 punti fra le due squadre.

E’ il momento del capitano Luca Pesaresi che con due triple consecutive impatta il risultato. Novellara ritorna a segnare e scappa sul 65-58 al termine del terzo quarto.

Rivali prima con una rubata convertita in due punti poi servendo un assist che vale il 2/2 dalla lunetta di Buzzone riporta Santarcangelo a un possesso pieno di distanza e riaccende le speranze.

La risposta dei padroni di casa non si fa attendere e continuano nella serie di triple. Malagoli mette definitivamente la parola fine alla partita infilando 4 delle 6 triple realizzate dai novellaresi negli ultimi 10’.

Gli Angels non riescono a arginare Novellara che meritatamente conquista la vittoria.

Prossimo impegno sabato 18 marzo alle ore 21.00 al Pala SGR contro Scandiano.



Il tabellino



Pall. Novellara – Dulca Santarcangelo 87- 74



Pall. Novellara: Frediani 9, Morini 6, Folloni 9, Rinaldi 0, Ferrari 6, Breuini 2, Spaggiari 0, Riccò 15, Malagoli 16, Doddi 22. All Boni; Ass Mantovani.



Dulca Santarcangelo: Buzzone 16, Pesaresi 11, Rivali 4, James 4, Bedetti 12, Mulazzani 9, Rossi, Macaru, Mari 2, Bonfè 0, Saltykov 16, Lombardi ne. All. Bernardi. Ass Evangelisti, Miriello.



Parziali: 22-21; 42-41; 65-58; 87-74