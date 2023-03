Statale 16, il punto: i sottopassi che elimineranno i semafori

Attualità

15:04 - 13 Marzo 2023

L'abbattimento dei semafori esistenti sulla Statale 16 è un'operazione iniziata con le opere che sta portando avanti Autostrade per l'Italia, insieme all'Amministrazione Comunale di Rimini. Cantieri attualmente in corso che riguardano la realizzazione della rotatoria sull'attuale sedime della S.S.72 e dei sottopassi ciclopedonali in corrispondenza della Montescudo/Coriano, della SS72, di via della Fiera e di via Covignano. Sottopassi a cui si aggiungeranno anche quello di via Verenin Grazia a Rimini nord e quello di Rivazzura. Quest'ultimo, denominato 'Barsanti', ancora in fase progettuale, sarà realizzato in corrispondenza della rotatoria di Fiabilandia, circa all'altezza della via Eugenio Barsanti.





Interventi che andranno - una volta conclusi - ad eliminare definitivamente i semafori esistenti e a decongestionare il traffico su una delle strade più importanti della città, che risulterà così molto più scorrevole, soprattutto in corrispondenza della zona più urbanizzata della città.

Nel dettaglio i sottopassi ciclopedonali saranno:





Rotonda SS16/Via della Fiera

Il sottopasso ciclopedonale via della Fiera, in corso di realizzazione, manderà in pensione il semaforo attuale a servizio dell'attraversamento pedonale a raso. Da luglio, con il procedere delle lavorazioni, verrà attivata una nuova corsia ripristinando le 4 corsie con due flussi veicolari per senso di marcia (2 direzione Ravenna – 2 direzione Riccione), mentre in autunno è prevista la conclusione dei lavori.





Rotonda SS16/SS72 San Marino

Il percorso ciclopedonale comprende complessivamente tre sottopassi, in grado di collegare il Parco della Cava con il comparto residenziale di via Montescudo. Un'opera prevista nell'ambito della realizzazione della nuova rotatoria all'intersezione tra SS16 e SS72 (Consolare di San Marino) che prevede la realizzazione di una rotatoria di più di 100 metri di diametro, che agevolerà il collegamento verso il centro e verso San Marino. Oltre alla rotatoria, l'intervento comprende la realizzazione di un sottovia stradale lungo la direttrice di Via Euterpe - Via della Repubblica.





Rotonda SS16/Montescudo/Coriano

Il sottopasso ciclopedonale collegherà il parco di via Santerno con il percorso ciclopedonale previsto lungo via Coriano, dove sono in corso i lavori di adeguamento della viabilità di via Coriano in corrispondenza dell'incrocio con Via Metauro. Un intervento che consentirà di dare maggiore sicurezza a tutta la circolazione di quella zona.





Rotonda SS16/Via Covignano

Il progetto prevede la rimozione dell'impianto semaforico a raso sulla SS16 per realizzare un nuovo sottopasso destinato all'attraversamento di pedoni e biciclette. Un'opera già progettata che partirà successivamente ai cantieri dei sottopassi di cui sopra, attualmente in corso di realizzazione.





Rotonda di Fiabilandia, Rivazzurra altezza via Barsanti

Agli importanti lavori in corso di realizzazioni dei sottopassi ciclopedonali sulla Statale 16, c'è da aggiungere anche un'altra opera importante che contribuirà a decongestionare il traffico sulla Statale 16. Quello all'altezza di Fiabilandia infatti, a Rivazzurra è l'ultimo dei semafori da eliminare sulla SS16 in corrispondenza della zona urbana. Il futuro sottopasso consentirà di eliminare l'attuale semaforo a chiamata, alzando il livello di sicurezza dell'attraversamento che collega una zona dov'è presente un quartiere densamente abitato e un supermercato molto frequentato. Un progetto che prevede oltre alla costruzione del sottopasso, anche la realizzazione di opere a verde per migliorare l'inserimento ambientale dell'infrastruttura ed il potenziamento dell'impianto di pubblica illuminazione dell'area. Contestualmente sarà migliorata anche l'accessibilità pedonale e ciclabile da e verso altri punti di interesse presenti nella zona, come ad esempio il campo sportivo di Rivazzurra.









Rimane poi il tratto della statale 16 antistante l'aeroporto Fellini, dove sono già iniziati i lavori per un'opera che consentirà la messa in sicurezza dell'attraversamento pedonale. Qui, come noto, verrà realizzato un collegamento pedonale tra la SS16 e la Via Losanna e un attraversamento pedonale con semaforo a chiamata per collegarsi alla pista ciclopedonale su Via Losanna. In futuro poi, il master plan dell'aeroporto, ha previsto anche in questa zona la realizzazione di un collegamento pedonale che consentirà di attraversare la SS16 senza interferenze con la strada, collegando l'ingresso dell'aeroporto con un aera di parcheggio posta a mare della Statale 16.







Infine più a nord è in corso di realizzazione unin corrispondenza diper consentire un attraversamento in sicurezza della statale a pedoni e ciclisti che provengono dal quadrante intorno a via Orsoleto.





"L'abbattimento degli impianti semaforici sulla SS16 - dichiara Roberta Frisoni, Assessora alla mobilità - è un traguardo importante per la viabilità, la sicurezza e la scorrevolezza della statele 16 che porterà un beneficio sostanziale non solo allo snellimento del traffico, ma anche alla sicurezza dei pedoni e dei ciclisti che devono attraversare quest'arteria. I sottopassi ciclopedonali sulla statale, in corso di realizzazione e in fase progettuale, sono infatti interventi decisivi per ricucire finalmente i collegamenti tra la parte a monte con la parte a mare della Statale. Massima attenzione sarà prestata alla sicurezza delle nuove infrastrutture con interventi specifici sull'illuminazione pubblica e e la video sorveglianza''.