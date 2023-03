Basket in carrozzina, NTS Riviera Rimini ai playoff

Sport

Bologna non voleva perdere per mantenere aperta la porta playoff e per farlo avrebbe dovuto vincere con almeno 11 punti di scarto mentre NTS Riviera Basket Rimini voleva tenere ben stretta la prima storica qualificazione playoff che arriva meritatamente e con una gara d'anticipo.





Recuperato Acquarelli ma privi di Martinini i riminesi sono saliti a Bologna con la necessaria sicurezza nei propri mezzi e la determinazione di non lasciare mai il gioco in mano agli avversari.





Primo quarto: NTS Riviera Basket Rimini respinge al mittente ogni attacco dei Bradipi che non trovano mai spazio e si va punto a punto a chiudere col minimo scarto. Al 10': 15 a 14 per i bolognesi.





Nei secondi 10' sale in cattedra Rimini che blocca l'attacco bolognese e allunga con decisione. Numericamente non è tanto ma basta per mettere in chiaro le cose: 21-26 a metà gara.





Il terzo quarto serve a mettere in cassaforte il risultato. I Bradipi giocano bene ma NTS Riviera Basket Rimini di più e tiene gli avversari col freno tirato. Il quarto si chiude col nulla di fatto, ancora a +5 per Rimini sul 35 a 40.





L'ultimo quarto vede Rimini sempre in controllo e più lucida tanto che l'attacco de i bradipi si spegne rapidamente e NTS Riviera Basket trova anche l'ulteriore allungo di piena sicurezza.

Finisce 61-53 e si comincia a pensare al toto avversarie della seconda fase, ma prima c'è da finire il girone alla CARIM contro Seregno, strapazzata da Parma. Ma ci penseremo il 26 marzo alla carim. Nel frattempo: FESTA!



Il tabellino







Pol. I Bradipi Circolo Dozza - NTS Riviera Rimini: 53-61



Pol. I Bradipi Circolo Dozza Bologna: Saldutto 8, Duduianu 15, Ahmethodzic 10, Molaro 2; Mordenti 12; Gardini, Fabbri, Marrone 6, Ventura, Valli. All. M. Vecchietti, C.Bedin.







NTS Riviera Basket Rimini: Giustino 28; Loperfido 17; Acquarelli 2; Rossi; Pellegrini 12; Storoni 2; Raik; Di Pietro; Ladson All. Angelo Loperfido, Vice Giuliano Bonato, Roberta Lo Vecchio.



Arbitri: Toschi e Guerrini



Parziali: 15 - 14; 21 - 26 (6 - 12); 35 - 40 (14 - 14); 53 - 61 (18 – 21)