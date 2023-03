In servizio da quasi quattro secoli: compie 390 anni il mangano della stamperia Marchi

Attualità

Alfonso e Gabriele Marchi, Santarcangelo di Romagna.

Il 17 marzo 2023 il mangano della stamperia Marchi compie 390 anni: la documentazione dell’epoca, infatti, testimonia la costruzione dell’antico strumento e la sua “entrata in servizio” presso la bottega santarcangiolese nello stesso giorno dell’anno 1633.



Per l’occasione, la famiglia Marchi ha organizzato una serie di iniziative celebrative in collaborazione con Amministrazione comunale, Fondazione Culture Santarcangelo e Pro Loco. Il giorno della ricorrenza, in particolare, dalle 9 alle 19 sarà possibile lasciare letteralmente la propria traccia all’interno della bottega: tutti coloro che accederanno alla stamperia, infatti, avranno la possibilità di provare in prima persona l’attività dello stampatore, con un timbro su una tela predisposta per l’occasione.



Nell’occasione, inoltre, è in programma un brindisi augurale alla presenza della sindaca Alice Parma, che consegnerà la targa di Bottega storica dell’Emilia-Romagna che attesta l’ingresso della stamperia Marchi nell’apposito albo recentemente istituito dall’Amministrazione comunale.



Nel corso della giornata, infine, sarà possibile vedere in funzione il mangano, vero protagonista della ricorrenza, grazie a una serie di visite guidate speciali in programma alle ore 10, 11, 15, 16, 17 e 18. Le iniziative per celebrare l’anniversario si concluderanno invece a maggio, con un convegno di approfondimento attualmente in corso di definizione.